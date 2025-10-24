為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    羅浮宮竊案最新影像！2黑衣男得手 從容搭「升降梯」改騎機車離去

    2025/10/24 17:21 即時新聞／綜合報導
    法國巴黎羅浮宮19日驚傳竊案。（路透）

    法國巴黎羅浮宮19日驚傳竊案。（路透）

    法國巴黎羅浮宮19日驚傳竊案，損失估計超過8800萬歐元（約新台幣31億元），震驚全球。今日案情出現最新進展，兩名竊賊行竊後，竟從容搭乘事先準備，停在一旁接應的卡車升降梯離去。

    根據《衛報》報導 ，一段36秒的影片今日曝光，影片中有兩名穿著黑色衣服的男子，一人穿著黃色反光背心，一人則戴著安全帽。他們搭乘升降梯，緩慢地從羅浮宮阿波羅畫廊下降。報導指，該升降梯對著博物館的一扇窗戶，下方則停放著一輛竊賊事先偷來的卡車，車上安置了梯子可伸縮30公尺的籃式升降機，竊賊就藉此進入畫廊。

    此外，從對講機中可以聽到一個聲音說「那兩個人騎摩托車」、「他們要離開了，他們要離開了」，片刻後就看到兩男騎乘摩托車離開，那個聲音又再次說「他們離開了」，隨後又有一個聲音驚呼：「該死，警察來了」。

    報導指出，當地時間19日上午9點30分，博物館剛開門不久，兩名竊賊就闖入畫廊砸破一扇窗戶，並使用圓盤切割機打開兩個展示櫃，取走了其中的珠寶。

    法國媒體估計，這次作案過程不到7分鐘，進入畫廊的兩名男子在裡面待了3分58秒。法國內政部長紐內茲（Laurent Nuñez）表示，目前已有超過100名調查員參與此案。

    在本週三接受參議員質詢時，盧浮宮的館長（Laurence des Cars）卡爾斯承認，這是一次「可怕的失敗」，並表示該館對於博物館外牆的安全監控覆蓋範圍「極為不足」。

