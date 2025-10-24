為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    鐵票區補選輸得難看 英國工黨現執政警訊

    2025/10/24 16:25 編譯張沛元／綜合報導
    英國首相施凱爾領導的工黨24日在該黨鐵票區威爾斯的議會補選中慘敗。圖為施凱爾23日造訪布萊頓的巴克萊銀行。 （路透）

    英國執政黨工黨24日在其傳統票倉威爾斯的1場補選中慘敗，反映出力主「脫歐」的英國改革黨，已對力圖振興經濟以及紓解對移民的憂慮的工黨政府，構成威脅。

    在威爾斯議會的卡菲利（Caerphilly）選區的補選中，首相施凱爾（Keir Starmer）領導的工黨不但輸給中間偏左的民族主義政黨「威爾斯黨」（Plaid Cymru），也不敵反移民的脫歐大將法拉吉（Nigel Farage）領導的改革黨，屈居第3；3黨的得票率依序為威爾斯黨47%，改革黨36%，工黨11%。

    根據英國廣播公司（BBC），這是工黨百年來首度該區吃敗仗；「威爾斯黨」黨魁阿普伊奧沃思（Rhun ap Iorwerth）則大讚該黨的勝利，是「對威爾斯政治進行重置」。

    工黨政府的內閣辦公廳（Cabinet Office）部長、來自威爾斯的工黨國會議員湯瑪斯－西蒙茲（Nick Thomas-Symonds）告訴天空新聞（Sky News），他不諱言對此結果深感失望，「我們謙卑看待選舉結果，我們正傾聽（民意）。」

    威爾斯議會的卡菲利（Caerphilly）席次是在現任工黨議員辭世後進行補選，預定明年5月舉行的威爾斯議會全面改選，其結果料將反映出工黨在該區的式微。

    英國知名政治民意調查專家柯蒂斯（John Curtice）告訴BBC，工黨在威爾斯的麻煩大了，並證實工黨在全英各地已人氣不再。

    針對英國國會選舉的民調顯示，工黨自2024年7月拿下多數席次贏得壓倒性勝利以來，其支持率已不及改革黨。

