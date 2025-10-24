為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    慶祝首位奈良首相 高市應援卡車將全日本跑透透

    2025/10/24 15:38 駐日特派員林翠儀／東京24日報導
    高市早苗出身於奈良，不但是奈良出身的首位日本首相，也是日本第一位女首相，地方相當振奮。（法新社）

    高市早苗出身於奈良，不但是奈良出身的首位日本首相，也是日本第一位女首相，地方相當振奮。（法新社）

    高市早苗上任日本首相，人氣強強滾，奈良縣為慶祝第一位奈良誕生的首相，在地的一家運輸業者，將旗下的長途大卡車，包裝為高市應援卡車，預定將全國跑透透，分享奈良人的喜悅。

    高市出身於奈良，不但是奈良出身的首位日本首相，也是日本第一位女首相，地方相當振奮，尤其是前首相安倍晉三是在奈良遭到暗殺身亡，讓奈良人有莫名的虧欠感。高市的當選讓奈良民眾感到欣慰。

    奈良在地一家貨運公司「Fujitransport」（原名富士運輸），為了慶祝高市上任首相，將將旗下的長途大卡車包裝為高市應援卡車，兩側車身有高市和日本國旗的圖片，還大大印上高市的競選口號「讓日本列島更強大、更富裕」，以及慶祝首位奈良出身的內閣總理大臣等字眼。

    這家運輸公司的長程大卡車由於全國跑透透，以往遇到地方發生重大災害時，也會適時推出應援卡車，為災區加油打氣。

    該公司今天透過官方社群平台X公布高市應援卡車的全貌，並舉行出發儀式，預定將全國跑透透。多位日本網友留言，希望能繞到東京的首相官邸和國會周邊。

    奈良一家運輸業者，將旗下的長途大卡車，包裝為高市應援卡車，預定將全國跑透透，分享奈良人的喜悅。（圖取自X平台@fujitransport24）

    奈良一家運輸業者，將旗下的長途大卡車，包裝為高市應援卡車，預定將全國跑透透，分享奈良人的喜悅。（圖取自X平台@fujitransport24）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播