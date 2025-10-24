慶祝首位奈良首相 高市應援卡車將全日本跑透透

高市早苗出身於奈良，不但是奈良出身的首位日本首相，也是日本第一位女首相，地方相當振奮。（法新社）

高市早苗上任日本首相，人氣強強滾，奈良縣為慶祝第一位奈良誕生的首相，在地的一家運輸業者，將旗下的長途大卡車，包裝為高市應援卡車，預定將全國跑透透，分享奈良人的喜悅。

高市出身於奈良，不但是奈良出身的首位日本首相，也是日本第一位女首相，地方相當振奮，尤其是前首相安倍晉三是在奈良遭到暗殺身亡，讓奈良人有莫名的虧欠感。高市的當選讓奈良民眾感到欣慰。

請繼續往下閱讀...

奈良在地一家貨運公司「Fujitransport」（原名富士運輸），為了慶祝高市上任首相，將將旗下的長途大卡車包裝為高市應援卡車，兩側車身有高市和日本國旗的圖片，還大大印上高市的競選口號「讓日本列島更強大、更富裕」，以及慶祝首位奈良出身的內閣總理大臣等字眼。

這家運輸公司的長程大卡車由於全國跑透透，以往遇到地方發生重大災害時，也會適時推出應援卡車，為災區加油打氣。

該公司今天透過官方社群平台X公布高市應援卡車的全貌，並舉行出發儀式，預定將全國跑透透。多位日本網友留言，希望能繞到東京的首相官邸和國會周邊。

奈良一家運輸業者，將旗下的長途大卡車，包裝為高市應援卡車，預定將全國跑透透，分享奈良人的喜悅。（圖取自X平台@fujitransport24）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法