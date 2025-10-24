為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    印度夜間巴士遭機車追撞火燒車 至少25人罹難

    2025/10/24 16:33 即時新聞／綜合報導
    印度南部一輛公車起火，造成至少25人死亡。（美聯社資料照）

    印度南部有「印度矽谷」之稱的邦加羅爾與海得拉巴之間，一輛摩托車今天（24日）凌晨撞上公車後方，卡在公車下遭拖行，火花點燃公車油箱，大火在幾分鐘內吞噬公車，造成至少25人死亡，多人受傷。

    綜合媒體報導，警方說，當時公車行駛在高速公路上，火勢幾分鐘內蔓延這輛公車，數十名乘客困在車內，有些人設法砸開窗戶跳到車外，所幸只是受到輕傷，不過其他人則是在救難人員趕到前不幸燒死。

    警方指出，事故發生時，大多數乘客都在睡覺，有些人是被熱氣還有金屬燃燒的味道燻醒，煙霧開始蔓延時，司機停車，試圖用滅火器滅火，但火勢太大無法控制。41名乘客中有21人獲救，有11名死者身分已確認。

    印度總統慕爾穆在社群平台「X」平台發文說，這起事件令人遺憾，向罹難者家屬致以誠摯慰問，祈禱傷者早日康復。

