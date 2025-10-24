為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市早苗誓言加強國防建設和支出 應對緊張局勢加劇

    2025/10/24 15:59 編譯謝宜哲／綜合報導
    日本首相高市早苗稱將進一步加快軍事建設和軍事開支。（彭博社）

    日本首相高市早苗稱將進一步加快軍事建設和軍事開支。（彭博社）

    日本首相高市早苗今日（24）在對議會的演講中承諾，隨著日本與中國、北韓和俄羅斯的緊張局勢加劇，將進一步加快軍事建設和軍事開支，並儘早完成國家安全戰略的升級。

    根據美聯社報導，高市早苗24日指出，她的政府將在明年3月實現年度軍事開支佔國內生產毛額2%的目標，而不是最初計畫的2027年。

    高市早苗聲稱，因應安全環境的變化，包括俄羅斯入侵烏克蘭和中東衝突，日本將提前修訂安全策略，並在2026年底前完成。日本過去大約每10年修訂1次策略，上一次是在2022年12月。

    高市早苗強調，面對歷史性的力量平衡變化和日益加劇的地緣政治競爭，日本習以為常的自由、開放和穩定的國際秩序遭受劇烈衝擊。來自中國、北韓和俄羅斯的軍事活動及其他行動，正引發強烈擔憂。

    高市早苗說，她計劃與美國總統川普討論進一步加強日美同盟，同時發展雙方基於信任的個人關係。高市早苗補充，日本也需要與中國建立建設性的穩定關係，但雙方之間存在「安全方面的擔憂」。

    專家認為，高市早苗強硬的政治立場和對戰時歷史的看法，以及她過去定期參拜靖國神社的行為，可能會損害日本與中國的關係。

    高市早苗表示，日本需要外國工人來彌補勞動力短缺，因為日本正面臨人口老化和人口下降的困境，但前提是進入日本的人遵守規則。

    高市早苗稱，一些外國人的非法活動和違反規則的行為，正引起日本民眾的不安和不公平感，政府將對這些事情採取果斷行動。她補充，此政策並非仇外心理。

