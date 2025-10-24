為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    首次施政演說 高市早苗將提升日美關係、示警中國軍事威脅嚴重

    2025/10/24 15:22 編譯孫宇青／綜合報導
    日相高市早苗24日首次在國會發表施政演說。（美聯社）

    日相高市早苗24日首次在國會發表施政演說。（美聯社）

    日本首相高市早苗24日在眾院全體會議上發表就任後首次施政演說（所信表明演說），稱將在月底與美國總統川普的會談中，將美日關係提升至「新高度」，同時抨擊中國，並誓言對外國人採取更嚴格的立場。

    《法新社》報導，高市早苗表示，她將在川普訪日期間與他建立「信任關係」，「將日美關係提升至新高度」。其中，她承諾將防衛支出佔國內生產毛額（GDP）2%的目標提前2年實現，此舉符合川普盼東京等盟友增加軍費開支的期望。

    據了解，東京先前的目標是在2027至28財政年度將GDP的2%用於國防，但高市早苗希望在本納稅年度就實現此一目標。

    高市進一步警告：「包括中國、北韓和俄羅斯等鄰國的軍事活動已成為嚴重關切的問題，我們習以為常的自由、開放和穩定的國際秩序，正因力量平衡的歷史性轉變和日益加劇的地緣政治競爭而受到深刻衝擊。」

    高市此前曾表示，「日本完全被中國看不起」，東京必須「應對北京構成的安全威脅」，同時呼籲與台灣加強安全合作。

    不過，身為日本首位女首相，高市在未來幾個月將面臨一系列其他複雜問題，包括經濟停滯和人口下滑。

    高市24日表示，日本需要外國勞工來解決勞動力短缺問題，但也暗示日本民眾對國家內部外國人日益增長的焦慮，「某些外國人的非法活動和違規行為，導致民眾感到不安，並認為不公平。我們與仇外心理劃清界線，但政府將堅決應對此類行為」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播