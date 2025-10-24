為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    習家軍坍方！四中全會開除高官 中共軍報：一場不能輸的政治鬥爭

    2025/10/24 15:12 編譯陳成良／綜合報導
    中共二十屆四中全會確認開除中央軍委副主席何衛東黨籍。（路透檔案照）

    中共二十屆四中全會確認開除中央軍委副主席何衛東黨籍。（路透檔案照）

    中共二十屆四中全會確認開除中央軍委副主席何衛東、軍委政治工作部主任苗華等9名上將黨籍後，《解放軍報》隨即發表社論，罕見以「輸不起也絕不能輸的重大政治鬥爭」形容此次軍中大清洗，並強調「深挖徹查何衛東、苗華等貪腐分子，有力消除了重大政治隱患」。社論全篇圍繞「黨指揮槍」原則，要求全軍「堅決聽從習主席指揮」。

    該社論宣稱，此次行動是中共十八大以來「全面從嚴治軍」的延續，並指當前黨與軍隊正面臨「世情、國情、黨情、軍情複雜深刻變化」，坦言軍中政治考驗「錯綜複雜」。文章反覆要求軍隊幹部「深刻領悟『兩個確立』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』」，最終目標是「始終忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心」。分析人士指出，這種密集表忠語句凸顯中央對軍方忠誠的高度焦慮。

    BBC揭密：落馬將領多為「習家軍」嫡系

    英國廣播公司（BBC）中文網分析指出，這批落馬將領多數出身於習近平長期工作地福建的第31集團軍，被視為「習家軍」嫡系。何衛東在中共二十大前甚至非中央委員，卻於2022年破格晉升為政治局委員兼軍委副主席，是近60年來首位在任內遭清洗的軍委副主席。苗華、林向陽、秦樹桐等人也與福建體系淵源深厚，顯示整肅範圍已波及習近平倚重的核心軍事圈層。

    BBC統計指出，現任205名中共中央委員中，軍方成員44人，至四中全會時已有11人被開除黨籍或軍籍，落馬比率高達25%。其中多名將領與火箭軍或政治工作部體系有關，這些單位近年涉龐大軍事投資與後勤預算，成為反腐焦點。報導認為，中共軍隊自2015年改制以來，快速提拔體制下的監管真空，反而埋下了腐敗與權力失衡的根源。

    學者警告：恐重演「林彪事件」

    加州大學聖地牙哥分校教授史宗瀚（Victor Shih）分析，這些將領或許並非僅涉貪腐，而是在獲得快速升遷後建立過度龐大的個人勢力，引起領導層疑慮。他比喻，「這情形與林彪事件相似，即表面忠誠，實則積累權力準備接班，最終導致被清算。」他指出，若習近平察覺軍中出現獨立權力基礎，「我也不認為他會容忍」。

