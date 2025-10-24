資安漏洞？ 美日動畫公司無意間僱用北韓IT工作者

多國政府組成的「多國制裁監控小組」（MSMT）報告發現，多家美日主要動畫工作室，在不知情的情況下僱用北韓資訊科技（IT）員工。圖為北韓最高領袖金正恩。（法新社）

《法新社》24日報導，美日韓等11個聯合國成員國組成的「多國制裁監控小組」（MSMT）報告發現，包括串流平台HBO Max和電商巨擘亞馬遜（Amazon）在內的美國和日本主要動畫工作室，在不知情的情況下僱用北韓資訊科技（IT）員工。

據報導，近年來，平壤當局加強網路行動，在因核武和武器計畫而遭受嚴厲制裁的情況下，駭客活動已成為其重要的外匯來源。MSMT近日發布的一份報告發現，北韓IT員工隱瞞國籍，「以便透過欺詐手段獲得多家公司動畫計畫的合約」。

報告發現，這些公司包括「HBO Max、亞馬遜和幾家日本動畫工作室」。

這些北韓IT工作者中的許多人曾為平壤國有動畫工作室SEK studios等公司工作，而此前曾有報導指出，SEK studios曾協助2007年《辛普森家庭》電影版等西方影視作品。

報告繼續指出，近200名來自北韓的IT工作者「在2024年和2025年繼續在中國從事動畫製作工作」，但根據聯合國制裁，北韓工人被禁止在海外賺錢。

MSMT發現，加密貨幣竊盜及向俄羅斯出售武器構成2024年北韓大部分的海外收入。近年來，北韓還派遣武器和數千名北韓士兵與莫斯科軍隊並肩侵略烏克蘭，從而獲得俄國關鍵支持。

據了解，平壤駭客已從全球企業竊取至少11.9億美元（約366億），比前一年成長約50％。今年1月至9月期間，北韓駭客已透過大規模加密貨幣盜竊至少16.5億美元（約508億台幣），超過2024年總額的估計。從2024年1月到2025年9月，北韓至少竊取價值28億美元（約862億台幣）的加密貨幣。

首爾情報機構去年亦表示，北韓特工利用領英（LinkedIn）網站冒充招募人員，接觸在國防企業工作的南韓員工，以獲取有關其技術的資訊。儘管北韓絕大多數海外IT員工都在中國，但參與MSMT報告的國家表示，他們發現平壤計畫向各國派遣4萬名新勞工，其中包括多個IT工作者。

