    首頁 > 國際

    宗教改革後首見！英王與教宗共禮祈禱 分裂五百年歷史性破冰

    2025/10/24 15:35
    英王查爾斯三世與教宗良十四世在梵蒂岡的西斯汀教堂並肩祈禱，象徵英國國教會（聖公會）與天主教五百年決裂後迎來歷史性和解。（路透社）

    英王查爾斯三世與教宗良十四世在梵蒂岡的西斯汀教堂並肩祈禱，象徵英國國教會（聖公會）與天主教五百年決裂後迎來歷史性和解。（路透社）

    據《路透》報導，10月23日，英王查爾斯三世與教宗良十四世（Pope Leo XIV）在梵蒂岡的西斯汀教堂並肩祈禱，象徵英國國教會（聖公會）與天主教五百年決裂後迎來歷史性和解。這是自宗教改革以來，首度有英國君主與教宗共同參與宗教儀式，標誌基督兩大教派關係邁向新里程。

    查爾斯身為英國國教會最高領袖，長期提倡宗教對話，主張尊重各信仰與世俗價值。登基後，他於2022年對宗教領袖表示，將「尊重所有靈性道路與世俗理想」，展現其多元包容立場。

    「天主教先驅報」形容，這次禮拜「並非外交儀式，而是基督信仰真正的團結之舉」。儀式中，查爾斯坐在教宗左側，由教宗良十四世與英國聖公會約克大主教科特雷爾（Stephen Cottrell）共同主持祈禱。隨後，查爾斯前往羅馬四大聖殿之一的聖保祿大殿（Basilica of St. Paul Outside the Walls），獲教宗授予「皇家兄弟會名譽成員」（Royal Confrater）頭銜，象徵兄弟般的宗教共融。教廷更特製一張木製王座，安放於聖殿後殿，僅供歷任英國君主使用，椅背繪有王家徽章與「願眾合一」銘文，寓意基督信徒合一。

    查爾斯三世的祖先亨利八世於1534年為了離婚再娶、尋求男性繼承人，與羅馬教廷決裂，開啟英國宗教改革。自此，英國教會脫離教宗權威，改奉國王為最高領袖。數百年來，天主教與聖公會在信仰與政治間屢有摩擦，但近數十年關係逐步改善。

    英國宗教改革後，天主教徒在英國長期遭排擠，直至1829年才恢復進入議會與擔任公職的權利；王位繼承人不得與天主教徒通婚的禁令，也於2013年正式廢除。

