川普動作頻頻 委內瑞拉總統馬杜羅急喊：請勿發動瘋狂的戰爭！

馬杜羅23日在一場集會上呼籲美國不要發動「瘋狂的戰爭」。（歐新社）

隨著美國總統川普授權對委內瑞拉採取秘密行動，同時美軍正在對加勒比海和太平洋地區的販毒份子進行軍事打擊，委內瑞拉總統馬杜羅23日呼籲美國不要發動「瘋狂的戰爭」。

《法新社》報導，在美國不斷升級的軍事行動導致緊張局勢加劇之際，馬杜羅在支持者組成的工會集會上表示：「是的，和平！是的，永遠和平！永遠和平！請不要發動瘋狂的戰爭！」

請繼續往下閱讀...

美國已在加勒比海部署匿蹤戰機和海軍艦艇，作為其禁毒行動的一部分，但尚未公布任何證據表明其打擊目標正在走私毒品。川普23日在接受記者採訪時再次否認他派遣B-1B轟炸機前往委內瑞拉，但表示「我們對他們感到不滿，他們把監獄裡的囚犯都塞進我們的國家」。

川普還表示：「我們不一定非要向國會申請宣戰，我們只會殺死進入我們國家的人。」

《法新社》根據美國數據統計顯示，美國於9月2日開始的禁毒攻擊已造成至少37人死亡。由於這次襲擊，地區緊張局勢加劇，馬杜羅指責華府試圖推翻委內瑞拉政權。

川普日前表示，他已授權中央情報局（CIA）對委內瑞拉採取秘密行動，並正在考慮對涉嫌販毒的集團採取陸地打擊行動。川普指控馬杜羅是一個販毒集團的首領，但馬杜羅否認這項指控。

委內瑞拉國防部長帕德里諾23日則表示：「我們知道中央情報局在委內瑞拉。他們可能會部署與中央情報局有關的部隊進行秘密行動，但任何企圖都將失敗。」帕德里諾當時正在委內瑞拉沿海地區監督軍事演習，以回應美國在加勒比海的軍事部署。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法