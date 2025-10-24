警戒高市太親台 中國降格致賀電

日本首相高市早苗。（美聯社）

對於日本首相高市早苗充滿警戒的中國、北韓兩國，果然給予不一樣的待遇。中國國家主席依慣例都會在日本首相上任當天致賀電，但高市21日就任首相時，中國僅由國務院總理李強致賀電，明顯降格，而近年屢屢在日本首相上任30天內發射飛彈挑釁的北韓，這次則在高市上任的隔天就發射極音速短程飛彈。

另外，日中韓3國領袖會談在2024年在南韓重啟後，今年輪到日本主辦，但至今尚無召開的跡象，日本政府爭取藉由31日南韓舉行的亞太經合組織（APEC）領袖峰會之機，實現高市與習近平的會談，並順勢敲定3國會談。但從高市上任後中方的冷淡和降格致賀電的狀況來看，並不樂觀。

請繼續往下閱讀...

日本共同社報導，高市早苗就任首相的21日，中國國家主席習近平未向高市致賀電。日中外交消息人士透露，李強已在21日致賀電，但中方未公佈賀電內容。

習近平在2013年就任國家主席以來，於2020至2024年期間，菅義偉、岸田文雄和石破茂就任首相時都在當天發了賀電，但這次未對高市發出賀電。2012年12月26日安倍再次就任首相時，時任國家主席胡錦濤也於隔天的27日致賀電。

中國將高市視為對中強硬派，並認為她「完全是親台派」，對於高市上台充滿警戒。中國近日不斷透過公開發言，警告日方「恪守中日4個政治文件各項原則，信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾」。

而北韓在高市上任的隔天就發射極音速短程飛彈挑釁，過去在岸田和石破上任首相時，北韓也曾在兩人上任的2到3週內發射飛彈，這次的發射時間更為接近，挑釁的意味也更為強烈。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法