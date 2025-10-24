大整肅！ 中共「四中全會」開除14名高官黨籍 9人是軍方將領

中共中央今日舉行記者會，介紹四中全會的未來經濟發展重點。（路透）

中共二十屆四中全會昨（23）日閉幕，會議除通過「十五五」規劃建議外，亦對中央委員會成員展開史無前例的大規模整肅，共開除14名中央委員及候補委員黨籍，並由11名候補委員遞補為中央委員，數字皆創中共歷史新高。不過，候補名單卻有7人遭「跳過」，學者認為他們很有可能已遭調查。

綜合外媒報導，據中共會議公報，本次會議共有中央委員168人、候補中央委員147人出席，出席率僅約八成四，為改革開放以來最低。與去年三中全會相比，出席人數再度明顯下降。紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄指出，席位空缺顯示在多輪反腐整肅後，要尋找「足夠值得信賴且具備資格的高層官員已非易事」，腐敗問題仍層出不窮。

請繼續往下閱讀...

被開除黨籍的14人中，軍方將領高達9人，包括中央軍委副主席何衛東、前政治工作部主任苗華、火箭軍原政委秦樹桐、海軍原政委袁華智、武警部隊原司令王春甯等8名上將。另有火箭軍政治工作部原主任張鳳中中將，亦遭開除黨籍。中國國防部通告指稱，相關人員「嚴重違反黨的紀律，涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大，影響極其惡劣」。火箭軍原司令王厚斌亦於會前遭開除黨籍軍籍，但因非中央委員，未列入全會議程。

四中全會同時通過增補決議，由中央軍委委員張升民升任軍委副主席，接替被開除的何衛東。張升民出身陝西，現年67歲，長期任職火箭軍前身第二炮兵系統，曾任中紀委副書記及軍委紀委書記，被稱為「軍中紀律沙皇」。美國大西洋理事會研究員宋文笛對此認為，張升民在整肅過程中對習近平的忠誠，已被全面審查並通過考驗，其升任「最符合邏輯」。

至於11名由候補升任中央委員者，全部為文職背景，包括于會文、馬漢成、王健、王曦、王永紅、王庭凱、王新偉、韋韜、鄧亦武、鄧修明及盧紅。分析指出，這批人事顯示中共中央已暫停吸納軍方人士進入中委會。

值得注意的是，據中共黨章規定，遞補應依候補委員得票順序，但此次卻「跳過」7人，其中包含多名軍方將領，如火箭軍副司令王立岩、軍委聯勤保障部隊司令王抗平、軍委辦公廳主任方永祥及北部戰區陸軍司令石正露；宋文笛推測這有所反常，他們極可能已遭調查。

專家普遍認為，四中全會創紀錄的出席率低與整肅規模，凸顯習近平「反腐」的政治效應與人事危機並存。「BBC中文網」引述美國紐約州立大學阿爾巴尼分校政治學教授陳澄說法指出，空缺席位暗示在多輪反腐整肅後，要尋找足夠值得信賴且具備資格的高層官員已非易事，腐敗問題似乎層出不窮。

美國紐約城市大學政治學教授夏明教授也分析，這凸顯習近平「反腐有功，政工代替軍功」，即將反腐作為自己的主要功績，用政治工作的成績代替了軍事成就。他以航船為例指出，倘若船員知道船長迷糊了，面臨沉船的危險，「最後撈一把再跳船就很正常了」，這是腐敗不止的根本原因。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法