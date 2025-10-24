阿拉斯加航空AT故障 「全部航班停飛」登機口擠爆

阿拉斯加航空在23日晚間因資訊技術（IT）故障，導致所有航班被迫停飛。示意圖。（法新社）

阿拉斯加航空於23日晚間因資訊技術（IT）故障，導致所有航班被迫停飛。根據美國聯邦航空管理局（FAA）表示，該航空公司正在緊急處理該問題。阿拉斯加航空也在社交平台X上發文指出，遭遇IT故障，影響航班運營，對於造成的不便，深感抱歉，如果旅客當晚有航班，請在前往機場之前確認航班狀態。

根據《CNN》報導，FAA表示，該公司於美東時間晚上7點前請求發出停飛指令，影響了所有阿拉斯加航空及其子公司地平線航空的航班。地平線航空主要服務於太平洋西北地區及阿拉斯加。

一名來自德州奧斯汀的乘客表示，當地的阿拉斯加航空登機口已經擠滿了等待的乘客，並且航班延誤情況持續惡化。這位乘客卡利（Mike Cully）告訴CNN：「我們的航班已經延誤超過一小時，一些乘客已經被允許下機。機組人員告訴我們，航班並未確定取消，但他們仍在等待系統恢復。」

這並非阿拉斯加航空第一次遭遇IT故障，該公司今年7月曾發生過一次類似的系統中斷，並且在2024年4月的系統升級後也出現過故障。

