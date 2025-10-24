為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美軍超音速B-1轟炸機 飛抵委內瑞拉海岸

    2025/10/24 13:51 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國軍方23日派出2架B-1「槍騎兵」轟炸機飛抵委內瑞拉海岸。圖為B-1轟炸機。（美聯社）

    美國軍方23日派出2架B-1「槍騎兵」轟炸機飛抵委內瑞拉海岸。圖為B-1轟炸機。（美聯社）

    美國軍方23日派出2架B-1「槍騎兵」轟炸機飛抵委內瑞拉海岸。1週多前另一批美國轟炸機也進行類似的飛行，作為模擬攻擊的訓練演習的一部分。

    根據美聯社報導，飛行追蹤數據顯示2架超音速B-1轟炸機23日從德州戴斯（Dyess）空軍基地起飛，飛越加勒比海，直抵委內瑞拉海岸。

    1位美國官員證實，B-1轟炸機在加勒比地區進行訓練飛行。上週B-52「同溫層堡壘」轟炸機也在加勒比海進行類似飛行。美國海軍陸戰隊的F-35B隱形戰鬥機也加入B-52的訓練飛行中。

    當川普被記者問及23日的B-1轟炸機飛行是否意在加大對委內瑞拉的軍事壓力時，他回應說「不是，但我們對委內瑞拉不滿原因有很多，毒品問題就是其中之一。」

    值得注意的是，川普近日還表示，他擁有對涉嫌運毒船隻實施打擊的「合法權力」，並暗示類似的打擊也可以在陸地上進行。川普在白宮橢圓形辦公室對記者說「當他們從陸地進入時，我們將對他們進行嚴厲打擊。」

    美國國防部長赫格塞斯指出，美軍22日在東太平洋對涉嫌運毒船隻進行攻擊，造成3人死亡。此前21日晚間，美國海軍也在東太平洋對涉嫌運毒船隻發動襲擊，導致2人死亡。

