強化情報能力 高市早苗擬設「國家情報局」

日本首相高市早苗為了強化政府對國內外的情報收集與分析，計畫設立「國家情報局」做為指揮各省廳的專責機關，內閣官房長官木原稔24日在記者會上表示，已接到首相高市早苗的指示，將與相關內閣大臣合作並進行研究。相關設置法案最快將在明年的一般國會提出。

讀賣新聞報導，日本政府希望藉由對國內外的情報收集與分析，加強對可能危害國家安全的外國勢力動向、或竊取敏感資料等行為的監控與防範。情報活動的內容包括透過人際接觸獲取情報、運用衛星影像、篩選與分析大量公開資料等多種手段。

目前日本的情報部門，包括內閣官房下的內閣情報調查室（內調）、警察廳公安部門、外務省的國際情報統括官組織、防衛省的情報本部、法務省外局的公安調查廳。雖然這些機構會在必要時向2014年成立的「國家安全保障局」（NSS）提供情報，但外界批評政府在情報指揮與整合機能不足。

事實上，安倍內閣在2015年便已設立專責組織，用以加強針對國際恐怖主義與海外情報收集的功能。而高市想推動的「國家情報局」，則是將該體系的全面升級，讓日本具備相當於英美等國的情報一元化管理體制。

報導指出，高市長期主張強化日本的情報能力，將設立國家情報局列入自民黨總裁選舉政見中。日本維新會也持相同立場，兩黨於20日簽訂的聯合執政協議，明確列入創設方針。

多位政府相關人士透露，政府計畫設立由相關閣僚組成的「國家情報會議」，並由「國家情報局」擔任該會議的事務局。政府預計於明年通常國會提出設置該機構的法案。

至於架構與權限，目前計畫將「內閣情報調查室」升格為「國家情報局」，隸屬於「國家情報會議」之下，位階將與「國家安全保障會議」（NSC）之下「國家安全保障局」同等級，賦予其向各省廳下達指示的權限。

國家情報局將從警察廳、外務省、防衛省與公安調查廳等機關派駐人員，以整合跨部會情報。局長將直接隸屬首相與官房長官，目的在於強化首相官邸主導的情報運作體制。

