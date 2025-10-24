法國博物館竊案再增1起！2000枚金銀幣被盜 價值321萬

法國狄德羅啟蒙之家遭竊，損失約2000枚金幣和銀幣。（擷自X@amuse）

法國巴黎羅浮宮19日發生皇室珠寶竊盜案，驚動全球。就在同一日的數小時後，又發生1起博物館竊案。狄德羅啟蒙之家（Maison des Lumières Denis Diderot）遭竊，損失約2000枚金幣和銀幣，它們總價值為9萬歐元（約台幣321萬元）。

根據英國廣播公司新聞網（BBC）報導，狄德羅啟蒙之家位於法國朗德勒（Landres），旨在紀念法國啟蒙思想家狄德羅（Denis Diderot）。當該博物館21日開館時，工作人員發現展櫃被砸壞，隨即發出警報。當地政府聲稱，嫌犯在挑選金幣和銀幣上「非常專業」。

這些被盜硬幣的年代，可追溯至1790年至1840年。它們2011年於該博物館現址的翻修工程中被發現。

值得注意的是，法國上個月也發生博物館盜竊案。巴黎自然史博物館9月遭竊，損失價值150萬歐元（約台幣5364萬元）的6塊金塊。位於法國中部城市利摩日（Limoges）的國家瓷器博物館同樣9月遭竊，竊賊盜走2個中國瓷盤和1個花瓶，總價值655萬歐元（約台幣2.3億元）。

藝術偵探布蘭德（Arthur Brand）認為，未來幾個月歐洲各地的博物館可能會遭遇一系列模仿搶劫行為。他強調，如果有人能在羅浮宮偷走珠寶，其他竊賊可能會想「我們能去最近的博物館試試看」。

布蘭德聲稱，安全是許多文化機構面臨的問題。與戒備森嚴的珠寶店相比，安保相對鬆懈、警衛不帶武器的博物館更容易成為竊賊的目標。

