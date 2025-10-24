美歐合力制裁俄羅斯 普廷：不友好之舉 恐適得其反

俄羅斯總統普廷稱，美國的制裁是「不友好之舉」，可能導致全球油價飆升。（歐新社）

美國22日宣布，對俄羅斯兩大石油巨頭俄羅斯石油（Rosneft）與路克石油（Lukoil）實施制裁，歐盟隨後在23日宣布，將對俄羅斯實施更多經濟制裁。對此俄羅斯總統普廷稱，美國的制裁是「不友好之舉」，可能導致全球油價飆升，最終適得其反。

根據美聯社報導，普廷23日在俄羅斯首都莫斯科對記者表示，美國嚴厲制裁將對俄羅斯產生「一定後果」，但堅稱不會對俄羅斯經濟產生重大影響。

請繼續往下閱讀...

普廷指出，他警告美國總統川普，試圖限制俄羅斯石油出口將破壞全球石油市場的穩定，並對美國產生適得其反的效果。他補充，美國加油站的消費者將感受到影響。

值得注意的是，美國制裁要到11月21日，也就是近1個月後才會生效，專家認為這可能給普廷「改變主意」的機會，更認真參與和烏克蘭相關的和平談判或外交對話。

諮詢公司Macro-Advisory執行長韋弗（Chris Weafer）說「這是讓俄羅斯更認真參與的窗口期，如果俄羅斯真的參與進來，制裁可能會被暫停。」

韋弗聲稱，美國的制裁措施也包括對任何違反制裁措施的對象實施二級制裁，而中國和印度是俄羅斯石油的主要進口國。

韋弗補充，如今亞洲每一位石油買家都在努力尋找任何能在制裁生效前買到俄羅斯石油的機會，因此俄羅斯將在未來30天內出售大量石油，這可能會在未來幾個月對俄羅斯的預算有所幫助。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法