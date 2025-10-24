美供烏長程飛彈解除限制 普廷：若軍事挑釁將強烈回應

美方傳出解除烏克蘭使用西方盟友所提供長程飛彈的關鍵限制，引發俄羅斯總統普廷不滿，批評美國與西方國家的「不友善」行為，將產生一定後果。（資料照，歐新社）

美國和歐洲22日宣布將擴大對俄羅斯實施制裁，俄羅斯2大石油巨擘及其附屬機構遭到直接制裁，加上美方傳出解除烏克蘭使用西方盟友所提供長程飛彈的關鍵限制，引發俄羅斯總統普廷不滿，批評美國與西方國家的「不友善」行為，將產生一定後果，並指針對任何深入俄羅斯領土的軍事挑釁，將採取嚴厲回應。

美國總統川普昨日宣布對俄羅斯兩大石油公司實施制裁，有外媒報導更指出，川普政府已解除烏克蘭使用西方盟友所提供長程飛彈的關鍵限制，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也稱其國產飛彈射程可達3000公里。

這些舉動讓外界解讀是美方要對俄方施壓，以推動和平談判。不過普廷對此也表達反彈，除了批美方制裁俄石油公司是「不友善行為」，也宣稱對俄羅斯整體經濟衝擊有限，強調俄方將堅定捍衛自身利益。

普廷也說，向烏克蘭提供遠程武器是一種加劇對立的行為，並稱若這類武器被用來攻擊俄羅斯，俄方也將對軍事挑釁採取嚴厲回應，甚至可能引發更大的衝突，提醒美國及其他國家慎重考慮後果。

