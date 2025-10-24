為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普亞洲行週五出發！宣布「川習會」首要議題

    2025/10/24 07:37 即時新聞／綜合報導
    白宮宣布美國總統川普週五展開亞洲行，並與中國國家主席習近平會面。（法新社檔案照）

    白宮於週四（23日）宣布，美國總統川普將於週五（24日）晚間啟程，展開亞洲行，前往馬來西亞、訪問日本和韓國，並與於下週四（30日）在亞太經合組織（APEC）峰會上發表講話，與中國國家主席習近平會面。

    綜合外媒報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，川普將於週五晚間啟程前往馬來西亞，隨後訪問日本和韓國，並於下週四在APEC工商領導人峰會上發表講話後與習近平會晤。此前由於美中貿易緊張局勢升級，川習會一度受到質疑。

    李威特補充，週日川普將會見馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim），並出席東協領導人工作晚宴，下週一飛往東京，下週二會見日本新任首相高市早苗。下週三飛往韓國，將會見韓國總統李在明，在亞太經合組織峰會期間舉行的執行長午餐會上發表主題演講，然後參加美國-亞太經合組織領導人工作晚宴。下週四上午川普將與習近平會面，然後啟程回國。

    川普週四談到這次川習會時表示：「我認為會談會進行得很順利，每個人都會很高興。」這是川普第二任期內首次會晤習近平。

    川普也表示，他要問中國領導人的首要議題是關於芬太尼的問題。此前華盛頓指責北京未能遏止芬太尼的流動，芬太尼是美國吸毒過量致死的主要原因。北京則指責華盛頓利用芬太尼「勒索」中國。

