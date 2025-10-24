普丁：絕不屈服美國壓力　長程飛彈攻擊將強烈回應

俄羅斯總統普丁

（Vladimir Putin）今天表示，莫斯科絕不屈服於美國或任何其他外國壓力。他並警告說，俄羅斯將對任何深入俄羅斯境內的軍事打擊予以「壓倒性」回應。

路透社報導，美國總統川普昨天對俄羅斯兩大石油公司實施制裁，此舉代表美國對烏克蘭戰爭在政策上已有重大轉變。全球油價今天上漲近5%，印度也考慮削減俄羅斯石油進口。



普丁向媒體表示，美國與西方國家的制裁是「不友善」行為，「將產生一定後果，但不會顯著影響我們的經濟」，俄羅斯能源部門對此充滿信心。

普丁補充說，「這當然是試圖向俄羅斯施壓」，「但任何一個有自尊的國家與人民，都不會屈從壓力作出任何決定。」

俄羅斯是世界第2大石油出口國。普丁警告，中斷俄羅斯石油出口將導致油價大幅上漲，包括那些在美國加油站的汽油，這可能會為華盛頓帶來政治不安。

短期內，美國新一波制裁雖然實質影響有限，但此舉強烈表明川普意圖擠壓俄羅斯財政，試圖迫使莫斯科促成和平協議。目前尚不清楚印度是否會真正停購俄羅斯原油。

曾將俄羅斯形容為「紙老虎」的川普昨天表示，他已取消原定與普丁的峰會；美國財政部也對俄羅斯兩大石油公司祭出制裁。

華爾街日報指出，川普政府已解除烏克蘭使用西方盟友所提供長程飛彈的關鍵限制，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也稱其國產飛彈射程可達3000公里。普丁對此表示：「這是試圖升高對立局勢。」

普丁說，「如果使用這類武器攻擊俄羅斯領土，反應將會非常嚴重，甚至是壓倒性的。讓他們好好想想吧。」（編譯：屈享平）1141024

