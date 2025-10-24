美國制裁俄兩大石油巨頭 CNN：普廷恐需重估對美關係

美國總統川普（右）對俄羅斯2大石油巨擘實施制裁，可能迫使俄羅斯總統普廷（左）重新評估他的美國對手。（法新社檔案照）

美國和歐洲22日宣布將擴大對俄羅斯實施制裁，儘管莫斯科對此輕描淡寫，但對克里姆林宮而言，更大的問題是那套迄今屢試不爽的策略，即一邊向白宮釋放「願意談判和平」訊號，一邊暗示可觀的美俄經濟合作機會，同時又持續對烏克蘭發動攻擊，似乎已走到盡頭。

美國有線電視新聞網（CNN）23日指出，克里姆林宮或許已經相信，美國總統川普沒有足夠的膽識，真正向莫斯科施壓，迫使其結束在烏克蘭的戰事。畢竟，俄國總統普廷日前才成功說服川普，撤回他原本威脅要向基輔提供「戰斧」（Tomahawk）飛彈的計畫。

如今，美國財政部對俄羅斯2大石油巨擘實施的新制裁，可能迫使普廷重新評估他的美國對手，即使未必會重新審視他在烏克蘭的戰爭。

毫無疑問，被制裁的俄羅斯石油公司（Rosneft）與路克石油（Lukoil）及其數十家子公司，都是俄國最重要的石油生產商。而石油對俄國經濟至關重要，它為克里姆林宮在烏克蘭的戰爭提供資金。不過，這些制裁並沒有特別嚴厲。

做為世界上遭制裁最嚴重的國家之一，俄羅斯早已擅長繞過這類懲罰性措施。俄國高層官員表示，仍將尋找新的規避途徑。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）聲稱，「我國已經對西方的限制措施產生強大免疫力，將繼續開發經濟潛力，包括能源潛力。」「這項決定對我們不會造成特別的問題。」

除了自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來首次祭出真正的制裁外，川普還「取消」了原定與普廷在匈牙利布達佩斯會晤，理由是他不想「浪費時間」。

報導指出，除非在烏克蘭問題上取得實質進展，否則布達佩斯峰會將不會重啟。美國財政部甚至暗示，華府可能會推出更嚴厲的制裁，以進一步向克里姆林宮施壓，促其盡快展開和平談判。

CNN認為，這或許是川普在對俄政策上邁入新階段的開始，正如長期批評者所呼籲的，利用美國手中握有的籌碼，對莫斯科採取更強硬的立場，迫使普廷做出讓步。

不過，CNN也警告，在經歷川普上任迄今9個月的政治雲霄飛車後，基輔、布魯塞爾，乃至莫斯科的觀察家幾乎都不懷疑，在川普變幻莫測的「小宇宙」裡，1通時機精準、語氣友好的普廷來電，隨時可能讓一切再次逆轉。

