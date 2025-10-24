川普赦免幣安創辦人趙長鵬　稱拜登發起不必要戰爭

（法新社華盛頓23日綜合外電報導）白宮今天表示，美國總統川普已赦免遭定罪的幣安（Binance）共同創辦人趙長鵬，並指控其前任拜登（Joe Biden）發動一場對加密貨幣產業「不必要的戰爭」。

法新社報導，幣安成立於2017年，很快就成為全球交易量最大的加密貨幣交易所，趙長鵬也因此成為億萬富翁。

請繼續往下閱讀...

在一項針對幣安營運的調查之後，趙長鵬於2023年底就違反美國反洗錢法認罪，並於2024年服刑4個月。

趙長鵬獲赦後，刑事紀錄將被抹除，這或許可以協助幣安重返美國市場。約兩年前，幣安為解決美國司法部的刑事調查，同意暫停在美國的業務。

白宮在聲明中表示：「拜登政府一心想懲罰加密貨幣產業，縱然沒有任何詐欺指控或明確受害者，但仍對趙長鵬窮追猛打。」

白宮指出，拜登政府決定起訴趙長鵬並尋求3年刑期，此舉「嚴重損害美國作為科技與創新全球領導者的聲譽」。白宮並補充說，「對加密貨幣的戰爭到此為止」。

華爾街日報今天報導，幣安已為趙長鵬爭取赦免將近1年，並指出幣安一直是川普家族加密貨幣創投企業「世界自由金融公司」（World Liberty Financial）的「重要支持者」。

儘管趙長鵬2023年卸下執行長職務，但他仍是幣安最大股東。

民主黨人迅速批評川普的決定。聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）在社群平台X指出：「趙長鵬就洗錢的刑事罪名認罪並被判入獄，但他隨後資助川普總統的穩定幣，遊說爭取赦免。今天，他得償所願。」

華倫身為民主黨內重量級左派人物，同時也是參議院財政委員會成員。她補充說：「如果國會不制止這種腐敗，就等於是與之為伍。」

川普自競選總統以來，逐漸轉為加密貨幣產業的擁護者與推廣者，與他過去的批評態度大不相同。

川普鬆綁對加密貨幣產業原有的監管範圍，此產業也為他的連任競選活動貢獻超過1億美元。

根據金融時報近日調查，過去12個月內，川普家族各項加密貨幣事業已帶來約10億美元的稅前利益。

川普赦免趙長鵬是他諸多爭議性決定最新的一起。他日前全面赦免2021年1月6日美國國會大廈暴力事件的定罪者，也減輕共和黨前聯邦眾議員桑托斯（George Santos）刑期，桑托斯曾因電信詐欺與身分盜用而被定罪。（編譯：屈享平）1141024

