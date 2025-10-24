白宮：川普明啟程訪問亞洲　川習會30日韓國登場

白宮今天宣布，美國總統川普（Donald Trump）明晚將展開亞洲行，預計先後訪問馬來西亞、日本及韓國；訪韓期間除了出席亞太經濟合作會議（APEC）相關活動，還將於30日和中國國家主席習近平舉行雙邊會。

這將是川普重返白宮以來，首度出訪亞洲，也是他第2個總統任期內，首度和習近平會面。在美中貿易角力持續之際，川習會備受全球矚目。

請繼續往下閱讀...

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天下午在記者會宣布，川普將於明晚啟程飛往馬來西亞，預計當地時間26日下午和馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）舉行雙邊會談，晚間出席東南亞國家協會（ASEAN）領袖工作晚宴。

李威特指出，川普預計27日飛往日本東京，隔天上午將與日本新任首相高市早苗舉行雙邊會。日本行之後，川普將於29日飛往韓國，將與韓國總統李在明舉行雙邊會，並在APEC企業領袖高峰會（APEC CEO Summit）午宴發表主題演說。

她表示，川普停留韓國期間也將在30日上午和習近平舉行雙邊會談，當天稍晚啟程返美。

外媒先前報導，川普本週稍早表示，預計下週在韓國和習近平會面時，將討論中國對台灣的領土野心，但對於是否預期中國會以貿易讓步換取對台灣更大控制權的問題，他則選擇迴避。

川普昨天還說，他認為習近平對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）有著「重大影響力」，並計劃在兩人會晤時，討論中國購買俄國石油、稀土出口及俄烏戰爭等關鍵議題。

川普表示，他期待在會談期間能解決關於中國限制稀土出口的持續爭端，並贏得北京恢復向美國採購黃豆的承諾。

路透社稍早報導，川普本月稍早揚言要禁止向中國出口「關鍵軟體」後，川普政府正考慮一項計畫，將限制從筆記型電腦到噴射機發動機等廣泛的軟體驅動出口品項至中國，以報復北京。（編輯：楊昭彥）1141024

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法