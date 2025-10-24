為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    創紀錄海洋熱浪！佛羅里達重要珊瑚物種「功能性滅絕」

    2025/10/24 06:08 國際新聞中心／綜合報導
    最新研究指出，2023年創紀錄的海洋熱浪，導致佛羅里達珊瑚礁中2種對生態系統極為重要的珊瑚物種「功能性滅絕」。（美聯社檔案照）

    最新研究指出，2023年創紀錄的海洋熱浪，導致佛羅里達珊瑚礁中2種對生態系統極為重要的珊瑚物種「功能性滅絕」。（美聯社檔案照）

    23日發表於「科學」（Science）期刊的最新研究指出，2023年創紀錄的海洋熱浪，導致佛羅里達珊瑚礁中2種對生態系統極為重要的珊瑚物種「功能性滅絕」（functionally extinct），凸顯氣候變遷對全球海洋帶來日益嚴峻的威脅。

    屬於軸孔珊瑚屬（Acropora）的麋角珊瑚（Elkhorn coral）與鹿角珊瑚（Staghorn coral），因外形酷似鹿角而得名，是生長迅速的「造礁者」（reef builder），長期主導佛羅里達及加勒比海海域。

    兩者，尤其是麋角珊瑚，可形成有如森林樹冠般複雜的分枝結構，為魚類提供關鍵棲地，並充當抵禦強浪與海岸侵蝕的天然屏障。但自1970年代以來，氣候變遷、疾病與過度捕撈等威脅，導致其數量銳減，陷入嚴重瀕危境遇。

    最致命的打擊，則是持續近3個月、令佛州近海水溫創下新高的2023年熱浪。

    潛水員在391個地點追蹤超過5萬2000群麋角與鹿角珊瑚，證實這兩種珊瑚在佛羅里達礁幾乎被完全消滅，在佛州南端的佛羅里達島礁（Florida Keys）與乾龜島（Dry Tortugas），死亡率高達98％至100％。

    相較之下，佛州東南部因水溫略低，死亡率約38％，情況略佳。目前仍不清楚為何麋角與鹿角珊瑚對高溫的敏感程度，比其他未出現如此災難性損失的珊瑚更高。

    芝加哥薛德水族館（Shedd Aquarium）研究生物學家、研究報告共同第一作者康寧（Ross Cunning）告訴法新社，如今這兩種珊瑚的數量已少到無法再發揮它們在生態系統中的功能角色，清楚顯示氣候壓力對自然界的衝擊程度，「我們必須極為嚴肅地看待這件事」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播