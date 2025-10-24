為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    德外長將訪問中國　擬促放寬稀土管制、提台海重要性

    2025/10/24 03:03 中央社

    德國外交部長瓦德福將於26日展開訪問北京行程，他對路透社說，屆時他將敦促中國放寬對稀土及半導體的出口限制，同時也打算提及貨物經由台灣海峽自由流通的重要性。

    路透社報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）預計今年稍晚訪問中國，瓦德福（Johann Wadephul）近日將先一步訪中，成為現任德國政府內第一位訪問中國的部長。隨行代表團成員將包括德國汽車工業協會（VDA）主席，以及稀土進口商Noble Elements的總經理。

    瓦德福昨天受訪時表示，中國近期對稀土和半導體的出口限制，格外令人關切。

    他說：「我當然也會在此行中明確提出這個議題。我確信，中國與我們一樣，穩定且可靠的全球貿易關係和供應鏈是首要利益所在。」

    「長遠來看，唯有各方都遵守公平開放的國際貿易規則，這件事才會實現。」

    瓦德福也計劃提出貨物經由台灣海峽自由流通的重要性。他表示，若自由流通「因暴力衝突而不再可能進行，將衝擊世界多地的繁榮」。

    瓦德福表示：「我們的一中政策保持不變，且政策內容由我們自行決定。其中也包括不得暴力改變現狀。」

    另外，瓦德福也提到，他將呼籲中國運用自身對俄羅斯的可觀影響力，來促成烏克蘭衝突的和平談判。（編譯：楊昭彥）1141024

