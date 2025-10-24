2烏克蘭記者遭俄軍無人機襲擊殉職 澤倫斯基譴責俄方「國防布」

烏克蘭東部城市克拉莫托斯克時遭俄羅斯無人機襲擊，車子、建築炸得一片狼藉。（擷取自澤倫斯基X平台）

俄烏戰事再有記者遭無人機遇襲身亡，兩名烏克蘭記者今日在東部城市克拉莫托斯克時，遭俄羅斯無人機襲擊身亡，另有一名記者受傷。烏克蘭總統澤倫斯基譴責事件，指俄方試圖噤聲，讓外界無法得知俄軍犯下的戰爭罪。

「烏克蘭真理報」報導，烏克蘭新聞電視台「Freedom Media」證實，43歲記者格拉莫娃（Olena Gramova）與33歲攝影師卡瑪金（Yevgen Karmazin）在克拉莫托斯克一處加油站停車時，二人乘坐的車輛遭俄軍無人機擊中，兩人喪生，同行記者科利切夫（Alexander Kolychev）受傷送醫。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群平台發文，向罹難者家屬與同事表達哀悼。他指出，這宗攻擊與本月初法國攝影記者拉利坎（Antoni Lallican）遭俄羅斯無人機擊斃的事件情況相似，並指自2022年戰爭爆發以來，已有135名媒體工作者遭俄方殺害。

A Russian drone strike hit a kindergarten in Kharkiv – after a massive attack overnight. Unfortunately, one person has been killed – my condolences to the bereaved family. As of now, seven people have been injured and are receiving medical care. All the children have been… pic.twitter.com/J6PGx0u7ZZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський （@ZelenskyyUa） October 22, 2025

澤倫斯基強調，「這並非意外或錯誤，而是俄羅斯有計畫的策略，目的是讓向世界揭露俄羅斯戰爭罪行的獨立聲音噤聲。」他呼籲全球媒體與國際組織支持烏克蘭，持續對俄羅斯施壓，終結戰爭。

頓內茨克（Donetsk）州軍事行政長官費拉什金（Vadym Filashkin）在社群媒體公布遇襲後記者車輛被毀的照片，畫面顯示車頂嚴重凹陷、車窗全毀。他未透露更多襲擊細節，但讚揚罹難記者自戰爭爆發以來，持續報導前線烏軍與民眾撤離的故事，「他們在頓內茨克州最危險的地區工作，總是第一個抵達現場。」

烏克蘭人權專員盧賓涅茨（Dmytro Lubinets）表示，記者受國際人權法保障，痛批事件是俄羅斯對平民犯下戰爭罪行的又一例證。

根據國際非營利組織「無國界記者」統計，自2022年俄烏戰爭爆發至今年2月，俄軍的攻擊已造成13名記者喪生，至少47人受傷。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法