    國際

    中共四中全會期間 湖北小學前車輛衝撞人群 中國網路刪文封話題

    2025/10/23 22:58 即時新聞／綜合報導
    網路瘋傳中國湖北十堰市重慶路小學門口前車輛衝撞人群畫面，疑似遭中國封鎖消息。（擷取自李老師不是你的老師X）

    10月22日，中國湖北十堰市重慶路小學門口發生一起車輛衝撞人群事件，據目擊者表示，現場10餘人被撞倒地不起。而該起事件事發正值中共四中全會召開期間，遭疑為蓄意衝撞報復社會事件。據網友稱，官方目前全面封鎖消息，至今尚未公布事故主因。

    據網路傳出的監視器畫面顯示，事發於10月22日下午5時29分，當時正值放學期間，有許多學生與家長在等紅綠燈，突然一輛白色轎車急速逆行衝向行人，還在人行道上行駛一段距離才停下來。目擊者稱，約有10餘人遭撞飛，現場慘不忍睹。

    對此，〈李老師不是你的老師〉在X上曝光現場畫面，引來大批網友關注，有網友表示「我是本地的，根本搜尋不到這件事，被壓得非常厲害」、「共產黨末日的社會現況，層出不窮的獻忠事件！」、「冤有頭、債有主，專挑普通老百姓」，更有網友問「今年多少起了？」疑似此種事故不斷發生。社群上的消息都指向該起事件可能並非單純意外。

    截至目前，中國媒體未見任何相關報導，微博話題「十堰市重慶路小學車禍」仍遭封禁，至今仍不清楚事故主因。

