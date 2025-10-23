為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    反對巴勒斯坦建國 以色列財長酸沙國：你們繼續騎駱駝

    2025/10/23 22:37
    以色列財政部長史莫特里奇表示，以色列對沙以關係正常化換取巴勒斯坦建國的條件不感興趣。（法新社）

    以色列財政部長史莫特里奇表示，以色列對沙以關係正常化換取巴勒斯坦建國的條件不感興趣。（法新社）

    以色列立場極右派的財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）今（23）日對沙烏地阿拉伯發表了一番爭議言論，他宣稱，倘若讓巴勒斯坦建國是沙烏地阿拉伯與以色列關係正常化的條件，那以色列敬謝不敏，請沙國人回去「繼續騎駱駝」。

    《法新社》報導，史莫特里奇在一場記者會上說：「如果沙烏地阿拉伯告訴我們，用關係正常化來換取巴勒斯坦國，不，朋友，謝謝你。」

    史莫特里奇接著開酸：「（你們）繼續在沙烏地沙漠的沙子上騎駱駝，我們會繼續真正的發展，經濟、社會、國家，還有一切我們知道要怎麼做的美好事務。」

    史莫特里奇的言論引來反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）與前國防部長甘孜（Benny Gantz）的批評。拉皮德在X平台以阿拉伯文發文說「致我國在沙烏地阿拉伯王國與中東的朋友，史莫特里奇不代表以色列國。」他隨後更呼籲史莫特里奇道歉。

    報導指出，史莫特里奇最出名的就是他的強硬民族主義觀點，他不僅頻繁發表煽動性言論，也常常跟以色列政府其他內閣成員發生摩擦。

