被爆替習近平家族洗錢 柬埔寨詐團首腦陳志政治關係曝光

美國與英國聯手出手，跨國打擊並起訴柬埔寨太子集團（Prince Holding Group）創辦人陳志後，他背後的政治關係網絡開始被曝光。加拿大華裔新聞工作者、民運領袖盛雪近日爆料，陳志是中國廣東省委書記黃坤明的外甥，專門為中共福建幫和習近平姊姊齊橋橋管理財富及洗錢。

盛雪21和22日在X平台發文指出，陳志出生於福建省福州市連江縣，是現任中國廣東省委書記黃坤明妻子姊姊的兒子，專門負責中共福建幫和齊橋橋的財富管理，並為他們洗錢。齊橋橋是中共總書記習近平的姊姊，被指與丈夫鄧家貴經營龐大的商業帝國。

盛雪披露，電信詐騙和「殺豬盤」只是陳志順手做的項目，其主要業務是為權貴洗錢。做為齊橋橋看中的馬仔，陳志可以直通中國公安部、外交部，以及習家在深圳的基地（深圳迎賓館）。

盛雪還表示，美國此次對陳志的制裁可能導致齊橋橋的財富瞬間被抄走4分之1，讓齊橋橋鬱悶惱怒。陳志持有的12萬7271枚比特幣被美國沒收，價值約150億美元（4622億台幣），他在英國的資產和倫敦的19處房產也被凍結。同時，美國財政部將146個與太子集團有關聯的嫌疑人和實體列入制裁名單。

曾在太子集團任職，之後逃至澳洲的中國前特工Eric日前爆料太子集團與中共安全部門的密切關係，是中國政府在柬埔寨乃至整個東南亞開展秘密勾當最重要的代理人之一。Eric指出，太子集團為中共海外行動提供全方位的支持，從資金、人力到運輸工具，無所不包，陳志的企業本質上成為了中共特務系統的資金庫和後勤基地。

此外，經常在網路上分析時政的香港知名作家、網路時事評論員馮睎乾15日也在臉書粉專「馮睎乾十三維度」發文質疑，太子集團被美國和英國聯手掃蕩後，這麼多香港企業牽涉其中，詐騙集團高層甚至還有香港人，近年也有無數香港市民淪為詐騙案苦主，為什麼美、英當局查得到，香港警方就查不到？他看了紐約法院的起訴書後，頓時「茅塞頓開」，原來中國國安部、公安部都在包庇陳志及詐團。

馮睎乾引述美國的起訴書內容指出，除了柬埔寨政權，中國國安部、公安部都在包庇陳志及其詐騙集團，若此事屬實，確實就不能責怪香港保安局局長鄧炳強辦事不力了；後續令他好奇的是，中國外交部是否會回應紐約法院起訴書的指控、香港警方又是否會懸紅通緝陳志等人？

