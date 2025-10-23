中國留學生鑽「英國鐵路補償制度」漏洞 詐領逾580萬遭判刑

中國留學生利用英國鐵路「列車延誤退款」的漏洞詐領補償金，不法所得達近16萬英鎊（約新台幣656萬元），被判入獄；示意圖。（歐新社）

英國警方近日揭發一起鐵路詐欺案，兩名於伯明罕大學就讀的中國留學生劉男和余女（音譯），利用英國鐵路「列車延誤賠償」（Delay Repay）的制度漏洞詐取賠償費，不法所得高達近16萬英鎊（約新台幣656萬元），目前遭法院判刑入獄。

綜合外媒報導，英國「延誤賠償」制度允許乘客在列車誤點時申請補償，但系統並不會自動核對旅客是否已經退票。涉案的劉男及余女藉由這個漏洞，事先研究英國各地常誤點的列車路線，購買票後以「取消行程」為由申請退票，再於列車誤點時，以相同車票再次申請延誤賠償，藉此反覆詐領款項。

請繼續往下閱讀...

英國警方調查後發現，劉男與余女是室友關係，兩人共同經營多個銀行帳戶，並偽造16個虛構身分，以避免被發現是同個人所為。除此之外，兩人更使用一部可插入20張SIM卡的手機，讓他們能夠密切追蹤金額去向及給人留下聯繫來自不同手機和個人的印象。整起詐騙案中，劉男非法獲利14萬英鎊（約新台幣574萬元），余女則得手近2萬英鎊（約近新台幣82萬元）。

該詐欺行為最初由CrossCountry Trains公司發現異常，隨後多家鐵路公司陸續報案，揭露這起精心設計的詐騙案，追溯發現，這個騙局自2021年持續至今。

對此，法院指出，兩人雖無前科，但行為具高度計畫性與隱蔽性。劉男最終被判入獄30個月，余女則被判入獄17週。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法