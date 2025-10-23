以色列國會通過「西岸併入法案」 哈瑪斯：展現殖民佔領醜惡面貌

以色列國會初步通過「西岸併入法案」，值得一提的是以色列總理納坦雅胡以及其政黨並不支持該法案。（路透社）

以色列國會初步通過「西岸併入法案」，引發外界關注。該法若最終生效，將使以色列法律延伸至被占領的約旦河西岸地區，實質上等同於吞併巴勒斯坦人聲稱為建國領土的區域。

根據路透報導，該法案於週三（22日）獲以色列國會初步批准，為通過四讀程序的第一步。此次投票正值美國副總統范斯訪問以色列之際，距離美國總統川普明確表態「不允許以色列吞併西岸」僅一個月。法案最終以120席中的25票贊成、24票反對通過，推動者並非總理納坦雅胡的聯合執政陣營，而是來自在野議員。另有一項由反對黨提出、旨在吞併阿杜敏（Maale Adumim）定居點的提案，也以31票對9票獲得通過。

請繼續往下閱讀...

儘管納坦雅胡的聯合黨未支持此案，但其執政聯盟內部部分極右翼成員，如國安部長本–格維爾（Itamar Ben-Gvir）與財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich），仍投下贊成票。該法案若要成為正式法律，仍需經過冗長立法程序。聯盟內右翼派系多年來持續呼籲以色列正式吞併部分西岸地區，並以聖經與歷史為依據主張主權；但聯合國及多數國際社會仍視此地為「被占領區」。

國際法院去年裁定，以色列在西岸與其他巴勒斯坦領土的占領與定居行為屬非法，應盡速撤出。巴勒斯坦外交部對此表示譴責，強調以色列對巴勒斯坦土地「沒有任何主權」，並指出西岸、耶路撒冷及加薩為不可分割的整體。哈瑪斯也發表聲明，批評以色列此舉展現「殖民佔領的醜惡面貌」，強調一切吞併企圖「無效且非法」。

近月以來，納坦雅胡政府曾考慮以吞併行動回應部分西方國家承認巴勒斯坦國的舉動，但在川普明確反對後暫緩相關進程。阿拉伯聯合大公國則再次警告，以色列若跨越西岸「紅線」，將破壞兩國關係。阿聯總統外交顧問加爾賈什（Anwar Gargash）在阿布達比的「路透社海灣高峰會」上表示，對巴勒斯坦問題的「極端立場」已不再適用當前局勢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法