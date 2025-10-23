埃及豔后變成南瓜雕像？ 德國農場藝術節超吸睛

德國南瓜節以「女力」為主題，圖為用南瓜打造的古埃及女王克麗奧佩脫拉（Cleopatra，通稱埃及豔后）泡澡的奇特景象。（美聯社）

德國柏林附近一座農場近日迎來年度盛事，第22屆南瓜節盛大登場，今年的主題是「女性力量」，主辦單位用超過10萬顆五彩繽紛的南瓜，打造出一系列令人驚嘆的巨大女性雕塑，包括墨西哥藝術家芙烈達·卡蘿（Frida Kahlo）等，向全球的傑出女性致敬。

根據美聯社報導，這座位於克萊斯托（Klaistow）的農場，今年的南瓜展共展出了15座巨型雕塑。農場共同經營者溫克爾曼（Antje Winkelmann）表示，在經歷了古羅馬、運動等主題後，「感覺現在是時候讓女性成為主題了」。

團隊在研究了眾多知名女性後，最終選出了幾位「在視覺上容易呈現且吸引人」的人物。雀屏中選的包括墨西哥傳奇畫家芙烈達·卡蘿、瑞典童話故事中深受喜愛的角色長襪皮皮（Pippi Longstocking），以及古埃及女王克麗奧佩脫拉（Cleopatra，通稱埃及豔后）。

展覽現場，最引人注目的莫過於卡通《辛普森家庭》裡的媽媽瑪姬·辛普森（Marge Simpson），她標誌性的藍色高聳髮型，是由數十顆棕色圓形冬南瓜巧妙堆疊而成，極具巧思。旁邊則是迪士尼電影《冰雪奇緣》中的艾莎公主（Elsa），她的禮服由淡黃色的南瓜構成，同樣吸睛。

此外，展覽還向德國汽車工業先驅白莎·賓士（Bertha Benz）致敬，一座由南瓜構成的她，正優雅地坐在一輛早期的賓士原型車上，畫面充滿了復古與創意的結合。

從鹹食到甜點 南瓜美食琳瑯滿目

除了視覺饗宴，南瓜節當然也少不了味覺的享受。溫克爾曼介紹：「菜單上當然全是南瓜。」從南瓜鑲肉、南瓜醬淋雞肉，到南瓜火焰薄餅與南瓜焦糖布丁，各式鹹甜美食應有盡有。農場的烘焙坊也主打南瓜籽麵包、南瓜蛋糕與南瓜奶油切片，讓遊客能全方位體驗南瓜的魅力。

迪士尼電影《冰雪奇緣》中的艾莎公主（Elsa）與雪寶（Olaf），也成為德國南瓜節的雕塑主角，其禮服由數百顆淡黃色南瓜串接而成。（美聯社）

法國民族英雄聖女貞德（Joan of Arc）騎馬的英姿，在德國南瓜節上以南瓜雕塑的形式重現，藉此向這位中世紀的女戰士致敬。（美聯社）

主辦單位用超過10萬顆五彩繽紛的南瓜，打造出一系列令人驚嘆的巨大女性雕塑，包括墨西哥藝術家芙烈達·卡蘿（Frida Kahlo）等，向全球的傑出女性致敬。（美聯社）

