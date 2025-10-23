為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    峰會喊卡就秀核武！普廷指導「核三位一體」大演習 向川普示威

    2025/10/23 18:03 編譯陳成良／綜合報導
    俄羅斯國防部發布的影片顯示，一枚「亞爾斯」（Yars）洲際彈道飛彈，自俄國西北部的普列塞茨克發射場升空。（美聯社）

    俄羅斯國防部發布的影片顯示，一枚「亞爾斯」（Yars）洲際彈道飛彈，自俄國西北部的普列塞茨克發射場升空。（美聯社）

    就在原訂與美國總統川普舉行的烏克蘭問題峰會被暫緩後，俄羅斯總統普廷22日高調指導了一場大規模的戰略核武部隊演習。根據美聯社報導，此次演習動員了俄軍「核三位一體」（nuclear triad）的所有力量，雖然克里姆林宮稱演習早已排定，但其時機點引發外界強烈關注，被視為莫斯科向華府展示肌肉的強硬信號。

    此次演習全面展示了俄羅斯從陸地、海洋到空中發動核打擊的能力。克里姆林宮證實，演習內容包括：從俄羅斯西北部的普列塞茨克（Plesetsk）發射場，試射一枚「亞爾斯」（Yars）洲際彈道飛彈；由一艘位於巴倫支海（Barents Sea）的核潛艦，發射一枚「輕舟」（Sineva）潛射洲際彈道飛彈；以及由Tu-95戰略轟炸機，發射多枚長程巡弋飛彈。

    俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）透過視訊向普廷匯報時，明確指出演習旨在「演練核武器使用的授權程序」。畫面中，普廷獨自坐在圓桌前，面對著顯示格拉西莫夫與國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）的大螢幕，凸顯了決策核心的嚴肅氛圍。

    時機敏感 恰逢川普取消峰會

    儘管普廷強調演習是「預先計畫」，但其時機點卻極為敏感。就在演習前數小時，川普總統才於21日證實，他已暫緩原訂在匈牙利布達佩斯與普廷舉行的峰會，理由是他不希望進行一場「浪費時間的會議」。

    克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）22日對此回應稱，美俄峰會需要「徹底的準備」，並表示：「沒人想浪費時間，無論是川普總統還是普廷總統。」這番言論間接證實了雙方在峰會前期的溝通中，存在著難以化解的歧見。

    美俄峰會觸礁的根本原因，在於雙方對烏克蘭戰爭停火問題的立場存在巨大鴻溝。美國國務卿魯比歐與俄國外長拉夫羅夫20日通話後，美方認為俄國的立場過於強硬。拉夫羅夫21日更公開表示，俄羅斯反對在烏克蘭立即停火。

    俄羅斯總統普廷22日透過視訊，親自指導一場大規模的戰略核武演習。此舉發生在美俄峰會喊卡之後，被外界視為莫斯科向華府展示肌肉的強硬信號。（路透）

    俄羅斯總統普廷22日透過視訊，親自指導一場大規模的戰略核武演習。此舉發生在美俄峰會喊卡之後，被外界視為莫斯科向華府展示肌肉的強硬信號。（路透）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播