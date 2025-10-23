峰會喊卡就秀核武！普廷指導「核三位一體」大演習 向川普示威

俄羅斯國防部發布的影片顯示，一枚「亞爾斯」（Yars）洲際彈道飛彈，自俄國西北部的普列塞茨克發射場升空。（美聯社）

就在原訂與美國總統川普舉行的烏克蘭問題峰會被暫緩後，俄羅斯總統普廷22日高調指導了一場大規模的戰略核武部隊演習。根據美聯社報導，此次演習動員了俄軍「核三位一體」（nuclear triad）的所有力量，雖然克里姆林宮稱演習早已排定，但其時機點引發外界強烈關注，被視為莫斯科向華府展示肌肉的強硬信號。

此次演習全面展示了俄羅斯從陸地、海洋到空中發動核打擊的能力。克里姆林宮證實，演習內容包括：從俄羅斯西北部的普列塞茨克（Plesetsk）發射場，試射一枚「亞爾斯」（Yars）洲際彈道飛彈；由一艘位於巴倫支海（Barents Sea）的核潛艦，發射一枚「輕舟」（Sineva）潛射洲際彈道飛彈；以及由Tu-95戰略轟炸機，發射多枚長程巡弋飛彈。

俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）透過視訊向普廷匯報時，明確指出演習旨在「演練核武器使用的授權程序」。畫面中，普廷獨自坐在圓桌前，面對著顯示格拉西莫夫與國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）的大螢幕，凸顯了決策核心的嚴肅氛圍。

時機敏感 恰逢川普取消峰會

儘管普廷強調演習是「預先計畫」，但其時機點卻極為敏感。就在演習前數小時，川普總統才於21日證實，他已暫緩原訂在匈牙利布達佩斯與普廷舉行的峰會，理由是他不希望進行一場「浪費時間的會議」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）22日對此回應稱，美俄峰會需要「徹底的準備」，並表示：「沒人想浪費時間，無論是川普總統還是普廷總統。」這番言論間接證實了雙方在峰會前期的溝通中，存在著難以化解的歧見。

美俄峰會觸礁的根本原因，在於雙方對烏克蘭戰爭停火問題的立場存在巨大鴻溝。美國國務卿魯比歐與俄國外長拉夫羅夫20日通話後，美方認為俄國的立場過於強硬。拉夫羅夫21日更公開表示，俄羅斯反對在烏克蘭立即停火。

俄羅斯總統普廷22日透過視訊，親自指導一場大規模的戰略核武演習。此舉發生在美俄峰會喊卡之後，被外界視為莫斯科向華府展示肌肉的強硬信號。（路透）

