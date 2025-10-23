英女子順手把剩餘咖啡倒水溝 竟遭重罰6000元

英國1位女子在上公車前將沒喝完的咖啡倒入水溝，遭罰150英鎊；示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

在上公車前，手上的飲料還剩一點點，為了不想讓咖啡撒在公車上，想說「倒在水溝裡吧」，英國倫敦的希爾尤爾特（Burcu Yesilyurt）這麼做了，接著她被3位警察包圍，開罰150英鎊（約新台幣6000元）。

綜合媒體報導，根據英國1990年環境保護法第33條，傾倒可能污染土地或水的廢棄物是違法的，包含把液體倒入街道的水溝裡，希爾尤爾特因此被處以150英鎊罰款，如果在14天內繳納，罰款會降至100英鎊（約新台幣4000元）。

希爾尤爾特說，這個遭遇令她相當恐懼，覺得小小一個動作卻被執法人員放大檢視，讓她感到不安，而且她並沒有在附近看到任何標誌寫「不准將任何東西倒入水溝」。除了覺得很不合理外，也覺得這個罰款太高了。

這件事在社群媒體上瘋傳後，多數網友對於這荒謬的罰款感到不滿，因此當地議會決定撤銷這筆罰款，並表示希爾尤爾特的上訴很可能被批准，市議會聲稱正在審查關於公共場所處理液體的建議。

