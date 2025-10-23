為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    英女子順手把剩餘咖啡倒水溝 竟遭重罰6000元

    2025/10/23 18:40 即時新聞／綜合報導
    英國1位女子在上公車前將沒喝完的咖啡倒入水溝，遭罰150英鎊；示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

    英國1位女子在上公車前將沒喝完的咖啡倒入水溝，遭罰150英鎊；示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

    在上公車前，手上的飲料還剩一點點，為了不想讓咖啡撒在公車上，想說「倒在水溝裡吧」，英國倫敦的希爾尤爾特（Burcu Yesilyurt）這麼做了，接著她被3位警察包圍，開罰150英鎊（約新台幣6000元）。

    綜合媒體報導，根據英國1990年環境保護法第33條，傾倒可能污染土地或水的廢棄物是違法的，包含把液體倒入街道的水溝裡，希爾尤爾特因此被處以150英鎊罰款，如果在14天內繳納，罰款會降至100英鎊（約新台幣4000元）。

    希爾尤爾特說，這個遭遇令她相當恐懼，覺得小小一個動作卻被執法人員放大檢視，讓她感到不安，而且她並沒有在附近看到任何標誌寫「不准將任何東西倒入水溝」。除了覺得很不合理外，也覺得這個罰款太高了。

    這件事在社群媒體上瘋傳後，多數網友對於這荒謬的罰款感到不滿，因此當地議會決定撤銷這筆罰款，並表示希爾尤爾特的上訴很可能被批准，市議會聲稱正在審查關於公共場所處理液體的建議。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播