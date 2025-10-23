緬甸內戰局勢逆轉！BBC：軍政府獲中國撐腰大反攻

緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）（左）與中國國家主席習近平（右）今年5月9日首度會晤。（法新社檔案照）

英國廣播公司（BBC）22日分析指出，已持續超過四年的緬甸內戰，戰局正出現驚人逆轉。先前一度看似瀕臨崩潰的軍政府，在中國強力支持下，憑藉著無情的空襲、數萬名新徵召的兵力，以及致命的無人機戰術，正從反抗軍手中迅速奪回失土，使緬甸的民主前景再次蒙上陰影。

報導以撣邦戰略要地「皎梅鎮」（Kyaukme）的命運，作為戰局逆轉的縮影。反抗軍「德昂民族解放軍」（TNLA）去年歷經數月苦戰才攻下此鎮，被視為關鍵勝利；然而本月，軍政府僅花了三週時間，便在每日的空襲下將其夷為平地並重新佔領。

分析指出，軍政府在2023年底遭遇慘敗後，啟動了強制徵兵，儘管數萬年輕人逃亡或加入反抗軍，但仍有超過6萬名新兵入伍，補充了其精疲力竭的部隊。反抗軍消息人士向BBC證實，這些缺乏經驗但數量龐大的新兵，已成為扭轉戰局的因素之一。

中國製無人機與動力傘成致命武器

軍政府反敗為勝的另一關鍵，是從過去的失敗中學到教訓，並獲得了新的致命科技。為反制反抗軍在戰爭初期享有的無人機優勢，軍政府已從中國採購了數千架無人機，並訓練前線部隊使用。武裝衝突地點與事件數據計畫（ACLED）的分析師指出，軍政府的空襲如今變得更加精準，很可能就是由無人機進行導引。

此外，軍政府還開始使用易於操作的「動力飛行傘」（motorised paragliders），這種低速飛行器能在防禦薄弱的地區上空盤旋，並以極高的準確度投擲炸彈，對平民造成了大量傷亡。

反抗軍各自為政 致命弱點浮現

另一方面，報導也點出反抗軍的根本性弱點。這場抗爭由數百個裝備簡陋的「人民防衛軍」（PDFs），以及數十年來對抗中央政府、經驗豐富的少數民族武裝組織所組成。然而，這些團體各自為政，缺乏統一的中央領導，甚至對由翁山蘇姬政府流亡組成的「民族團結政府」（NUG）也互不信任。

當去年底由三個少數民族武裝組成的「兄弟會聯盟」發動「1027行動」取得驚人勝利時，外界一度誤判這是一場全國性的統一攻勢，並高估了軍政府士氣的崩潰程度，但事實並非如此。

BBC的分析最終直指，戰局逆轉最關鍵的推手，正是中國。北京為了確保其支持的軍政府，能在12月順利舉行一場備受爭議的大選，已向在邊境地區活動的少數民族武裝組織施加巨大壓力。

報導指出，另一支兄弟會聯盟的成員「緬甸民族民主同盟軍」（MNDAA），已在中國的壓力下放棄了去年攻下的重鎮臘戍，並同意停火。而撣邦最強大的武裝「佤邦聯合軍」（UWSA），也屈服於中方要求，停止向其他反抗軍提供武器彈藥。中國僅需關閉邊境口岸、拘留幾名領袖，便足以迫使這些極度依賴邊境通道的組織就範。

