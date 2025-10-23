羅浮宮「7分鐘竊案」重大突破！神偷遺留DNA找到了 不排除內鬼

羅浮宮在歷經驚天竊案、關閉三天後，於22日重新開放，但遭竊的阿波羅展廳仍維持關閉。（法新社）

法國巴黎羅浮宮（Louvre Museum）19日發生竊盜案，驚動全球，終於迎來重大突破。法國當局向美國廣播公司新聞台（ABC News）透露，警方在竊賊逃走時留下的物品上發現了DNA痕跡，調查人員正積極分析比對，有望找到主嫌成功破案，不排除有內鬼的可能性。

《ABC NEWS》報導指出，法國羅浮宮19日遭4名竊賊假扮工人偷走9件曾屬法蘭西帝國拿破崙皇室和法蘭西王國的無價珠寶，整個犯案過程僅7分鐘。經初步判定，這些珠寶價值約8800萬歐元（約新台幣31億3200萬元），造成法國歷史及經濟價值的重大損失。

調查顯示，當時竊賊用角磨機在展櫃上開一個洞，把手伸進去，成功偷走8件皇室珠寶，其中一件被找回的「尤金妮后冠」（Empress Eugénie's crown），也在竊賊從展櫃取出的過程中受損，但經評估後可以修復。

對此，法國參議院在當地時間22日舉行聽證會，羅浮宮館長德卡爾（Laurence des Cars）在事發後首度公開談話，她坦言，館方未能提前察覺竊賊到來，安保存在盲點，包含建築外牆上的監視器長期存在設備老化、數量嚴重不足等問題，導致無法覆蓋包括阿波羅長廊一側在內的所有空間。對此，她表示在竊盜案發生後就已提出辭呈，但遭法國文化部長拒絕。

事發至今，羅浮宮雖於22日重新開放，但遭竊的阿波羅展廳仍維持關閉狀態。警方日前已發現竊賊行盜時使用的一頂頭盔和一隻手套上留有DNA痕跡。對此，調查人員正積極分析比對追查主嫌下落，希望能盡早破案。

法國文化部部長拉希妲 （Rachida Dati） 也向《ABC NEWS》表示，迄今為止收集到的證據都指向這是「有組織犯罪」。除此之外，她也補充說，目前調查人員並未排除這起竊案可能是內部人員所為。

