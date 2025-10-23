美中峰會前緊張升溫 川普警告若談判破局將課100％關稅

川習會僅剩一週，雙方關係卻愈加緊張，外界分析此次談判或難有進展。（美聯社）

川習會僅剩一週，美方原本稱雙邊關係「有進展」，如今卻陷入互相指責的僵局，雙方正試圖搶救這場原定於本月底在南韓舉行的會談。外界憂心，這場全球最重要的經貿關係恐再度破裂。

根據路透報導，美中關係近月急速惡化，起因於中國擴大限制稀土出口，作為對美國封鎖中國科技企業的報復。雙方互相指控對方挑起「經濟戰」，導致原本脆弱的停戰局勢再度崩解。川普雖聲稱仍計劃與中國國家主席習近平在亞太經合會（APEC）期間會面，但警告若無法達成協議，將對中國產品全面加徵100%關稅。

報導指出，中方此舉代表北京對貿易戰策略的轉變，試圖擴大其對關鍵礦物與晶片供應鏈的控制權。美方官員坦言對中國突襲式反制「感到震驚」，並稱這是中國首次將出口管制延伸至境外企業，凸顯其利用供應鏈優勢作為談判籌碼的決心。

熟悉白宮內部討論的人士透露，川普內閣成員已將中國的行動視為「全面經濟戰」。美方將於近日派出財政部長貝森特（Scott Bessent）赴馬來西亞與中國副總理何立峰會晤，尋求最後的降溫契機。雙方近期在歐洲多國談判時，已互相指控對方未履行承諾。

然而，談判難度不減。美國商會中國分會會長哈特指出，雙方都認為自己掌握上風——中國官員認為美國政治混亂、經濟不穩，而美方則堅信中國經濟疲弱，導致互信缺失加深。

美國內部缺乏一致的對中政策，也使情勢更複雜。雖然川普政府整體立場強硬，但據報川普本人在某些議題上仍保留「靈活與務實」的空間。為降低對華依賴，美方近期已與澳洲簽署關鍵礦物協議，並研擬對半導體、製藥等行業實施更廣泛關稅；北京則可能以加強稀土出口管制或對美企展開反壟斷調查回擊。

分析人士認為，最樂觀的情境是雙方能推出新版「第一階段協議」的框架，或先從農產品購買等小規模信任措施起步。但若無實質進展，美中衝突恐再度升級，為全球經濟增添不確定性。

