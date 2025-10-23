日本熊出沒不斷！ 盛岡市住宅區現熊蹤 秋田縣市區3頭熊遭擊斃

熊逃向岩手縣盛岡市中心住宅區。（圖擷自X）

日本熊出沒消息不斷！今（23日）日本岩手縣盛岡市中心出現黑熊蹤影，50多名警官包圍，熊逃入住宅區消失；另外秋田縣橫手市市中心也出沒3頭熊遭獵人擊斃。

據《共同社》報導，當地時間今晨6點，盛岡市警方獲報，在市中心的盛岡城址公園附近中津川河灘地發現1頭熊，50多名警官展開圍捕，但在上午10點左右，熊逃入住宅區，隨後不見蹤影，目前沒有人員受傷，不過周邊警笛聲與爆竹聲此起彼伏，現場氣氛相當緊張。

另外秋田縣橫手市政府今宣布，對於此前在市中心出沒的3頭熊，22日依據地方政府判斷實施了緊急槍獵，已確認擊斃；3頭熊被認為是親子關係，21日起在市內住宅區出沒，22日移動到附近的橫手川河灘地，之後實施緊急槍獵，今晨在橫手川河灘地的灌木叢中找到了3頭熊的屍體，並進行了回收。

岩手縣盛岡市中心出現黑熊蹤影。（圖擷自X）

