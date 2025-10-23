為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    喜馬拉雅山煙火秀爭議未平！蔡國強再炸巴黎藝術博物館遭網酸爆

    2025/10/23 17:31 即時新聞／綜合報導
    法國巴黎龐比度中心煙火表演《最後的嘉年華》成果照，慘遭中國網友嫌棄。（本報合成，擷取自Centre Pompidou官網）

    法國巴黎龐比度中心煙火表演《最後的嘉年華》成果照，慘遭中國網友嫌棄。（本報合成，擷取自Centre Pompidou官網）

    中國爆破藝術家蔡國強近日爭議不斷。繼與被中國安踏收購的戶外品牌始祖鳥（Arc’teryx）合作，在西藏喜馬拉雅山燃放煙火惹議後，他又於22日在巴黎龐比度中心舉辦大型煙花表演《最後的嘉年華》，雖無環境爭議，但仍引發外界關注。

    綜合外媒報導，法國巴黎龐畢度中心（Centre Georges-Pompidou）是一座著名的現代藝術博物館，以其高科技風格的建築設計聞名。它自9月底閉館進行為期5年的大規模整修工程，本月22日舉行日間煙花表演作為暫別活動，同時為巴黎巴塞爾藝術展暖場。

    蔡國強此次結合人工智能模型構思表演，煙火在建築外牆綻放，分為「盛宴」、「人工智能的黎明」與「最後的嘉年華」三部分，象徵龐比度中心的過去、現在與未來。策展人形容，這是該中心外牆首度成為一幅具有紀念意義的畫作，也展現蔡國強創作生涯中最複雜的概念之一。

    巴黎藝術展臨時取消蔡國強對話活動

    然而，伴隨爭議未歇，原訂23日下午於巴黎巴塞爾藝術展舉行的「激蕩新視野：蔡國強與卡地亞基金會」對談活動臨時取消，相關資訊亦自展會與基金會官網撤除。消息曝光後引發熱議，中國網友激動表示，「我請問呢？哪裡好看」、「炸出來滿天黑煙不說，和效果圖不能說一模一樣，只能說毫無關聯」、「完全沒意識到自己的錯誤嗎？服了這人，到處炸」。

    蔡國強近來因多場煙火作品頻頻引發批評，9月19日他與始祖鳥合作於西藏舉辦名為《升龍》的高海拔煙花秀，被指破壞生態與文化景觀，最終迫使品牌與藝術家雙雙道歉，當局更追究責任並撤換多名官員。去年在美國洛杉磯紀念體育場登場的煙火表演，也因煙花碎片墜落觀眾區造成受傷事件而遭檢討。

    中國爆破藝術家蔡國強為法國巴黎龐比度中心設計煙火表演《最後的嘉年華》效果圖。（擷取自Centre Pompidou官網）

    中國爆破藝術家蔡國強為法國巴黎龐比度中心設計煙火表演《最後的嘉年華》效果圖。（擷取自Centre Pompidou官網）

