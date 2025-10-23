為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本多益集體舞弊案 涉嫌「招募代考槍手」中國籍男子落網

    2025/10/23 18:24 即時新聞／綜合報導
    住在東京都荒川區、職業不明的30歲中國籍男子李照北，今（23）日下午被警方依涉嫌偽造有印私文書等罪嫌逮捕。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    住在東京都荒川區、職業不明的30歲中國籍男子李照北，今（23）日下午被警方依涉嫌偽造有印私文書等罪嫌逮捕。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    日本京都大學研究所的27歲中國籍留學生王立坤，今年多次被抓到偽造他人身分潛入多益（TOEIC）英文能力檢定考場，協助付錢給他的考生作弊，警方懷疑他背後有組織運作的代考集團，持續展開追查。今（23）日下午，東京警視廳國際犯罪課逮捕一名涉嫌協助王立坤犯案的中國籍男子，消息引發各界關注。

    綜合日媒報導，目前住在東京都荒川區、職業不明的30歲中國籍男子李照北，被警方以涉嫌偽造有印私文書等罪嫌逮捕。根據警方調查，李照北涉嫌付錢招募熟識的王立坤，並與其他人共謀，從今年3月起，讓王立坤冒用他人身分參加在東京練馬區舉辦的多益考試，而王立坤則透過隱藏在口罩內的小型麥克風，向其他中國籍考生傳遞答案。

    警方指出，李照北在考試期間多次撥打電話給王立坤，協助他傳遞答題內容，還在事後支付他其他酬勞。報導指出，警方目前並未透露李照北是否承認相關指控，並持續懷疑王立坤參與的多起系統性舞弊事件，背後恐有專業組織操控，正進一步深入調查中。

    相關新聞請見：

    日本又傳出多益集體作弊 13中國籍考生遭調查
    丟臉！協助多益考試作弊 日本京都大學中國留學生被捕
    抓不怕！京都大學中國籍留學生多益集體作弊第5次被捕
    日本TOEIC集體作弊手法曝光 京大中國籍留學生3度被補
    中國籍留學生當槍手 日本東京「多益」考場傳送答案被逮
    中國槍手被捕查出集團作弊 日本多益803人成績取消、禁考
    中國男子日本考多益涉作弊第5度被捕 14名共犯竟錯同樣題目

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播