日本多益集體舞弊案 涉嫌「招募代考槍手」中國籍男子落網

日本京都大學研究所的27歲中國籍留學生王立坤，今年多次被抓到偽造他人身分潛入多益（TOEIC）英文能力檢定考場，協助付錢給他的考生作弊，警方懷疑他背後有組織運作的代考集團，持續展開追查。今（23）日下午，東京警視廳國際犯罪課逮捕一名涉嫌協助王立坤犯案的中國籍男子，消息引發各界關注。

綜合日媒報導，目前住在東京都荒川區、職業不明的30歲中國籍男子李照北，被警方以涉嫌偽造有印私文書等罪嫌逮捕。根據警方調查，李照北涉嫌付錢招募熟識的王立坤，並與其他人共謀，從今年3月起，讓王立坤冒用他人身分參加在東京練馬區舉辦的多益考試，而王立坤則透過隱藏在口罩內的小型麥克風，向其他中國籍考生傳遞答案。

警方指出，李照北在考試期間多次撥打電話給王立坤，協助他傳遞答題內容，還在事後支付他其他酬勞。報導指出，警方目前並未透露李照北是否承認相關指控，並持續懷疑王立坤參與的多起系統性舞弊事件，背後恐有專業組織操控，正進一步深入調查中。

