為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    北京「信仰攻勢」曝光 專家警告宗教成對台滲透新手段

    2025/10/23 16:51 即時新聞／綜合報導
    研究指出，中共正利用宗教滲透台灣。（資料照）

    研究指出，中共正利用宗教滲透台灣。（資料照）

    中國長期以來對台採取「軟硬兼施」策略，一邊以軍事演訓恫嚇施壓，一邊又透過文化、經貿與宗教交流對特定群體釋出善意。

    根據路透社報導，2024年共有逾一萬名台灣民眾赴中國參與宗教活動，其中多場活動由地方政府主辦或資助。台灣智庫IORG最新研究指出，這些宗教交流行程實際上是中國對台「統戰」的一環，目的在於以宗教為名影響台灣民意，營造「兩岸同根同源、終將統一」的政治敘事。研究顯示，去年約有1萬496名台灣信眾參與超過110場宗教參訪，活動遍及中國各地，顯示北京運用宗教交流進行政治宣傳的規模首度被具體揭露。

    IORG研究團隊分析了中國國台辦新聞網站上7346篇相關報導，內容包含活動地點、規模與議程，經人工智慧輔助篩選並由研究人員核實後指出，中共持續藉宗教活動包裝政治宣傳，並強化「文化同源、終將統一」的論述。

    台灣國安官員則對此現象保持高度警戒，指出宗教在台灣社會生活中極具影響力，而中共在黨主導的無神論體制下，將宗教交流視為爭取台灣民心的政治工具。官員強調，北京雖宣稱保障宗教自由，但實際上僅允許在中共掌控下的宗教活動。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播