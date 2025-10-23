北京「信仰攻勢」曝光 專家警告宗教成對台滲透新手段

研究指出，中共正利用宗教滲透台灣。（資料照）

中國長期以來對台採取「軟硬兼施」策略，一邊以軍事演訓恫嚇施壓，一邊又透過文化、經貿與宗教交流對特定群體釋出善意。

根據路透社報導，2024年共有逾一萬名台灣民眾赴中國參與宗教活動，其中多場活動由地方政府主辦或資助。台灣智庫IORG最新研究指出，這些宗教交流行程實際上是中國對台「統戰」的一環，目的在於以宗教為名影響台灣民意，營造「兩岸同根同源、終將統一」的政治敘事。研究顯示，去年約有1萬496名台灣信眾參與超過110場宗教參訪，活動遍及中國各地，顯示北京運用宗教交流進行政治宣傳的規模首度被具體揭露。

請繼續往下閱讀...

IORG研究團隊分析了中國國台辦新聞網站上7346篇相關報導，內容包含活動地點、規模與議程，經人工智慧輔助篩選並由研究人員核實後指出，中共持續藉宗教活動包裝政治宣傳，並強化「文化同源、終將統一」的論述。

台灣國安官員則對此現象保持高度警戒，指出宗教在台灣社會生活中極具影響力，而中共在黨主導的無神論體制下，將宗教交流視為爭取台灣民心的政治工具。官員強調，北京雖宣稱保障宗教自由，但實際上僅允許在中共掌控下的宗教活動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法