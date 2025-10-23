參政前當過模特兒 美日混血日本閣員小野田紀美受矚目

日本新任經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，在上任後的首場記者會強調，將重新評估外國人相關制度。本身是混血兒的小野田是高市內閣人事的亮點，從政前的經歷相當豐富。（彭博）

「日本經濟新聞」報導，高市先前角逐自民黨總裁（黨主席）時曾聚焦強化統籌外國人政策的機能。她本月21日就任首相後，新設「與外國人有序共生社會推進擔當大臣」負責外國人政策，並任命42歲的小野田擔任這個職位。

小野田昨天召開上任後首場記者會，提到外國人政策時表示，「將嚴格因應不守規定的人，將推動檢討現行制度，以應對目前無法充分因應的外國人相關情勢」。

新任法務大臣平口洋也在就任記者會表示，高市對他下達的指示包含「要穩定推動加強非法居留對策、徹底落實出入境管理，以及確實推動營造實現共生社會所需的環境」。

他也指出，「仍有必要持續積極接收有助於日本產業創意等外國人」。

平口洋率領的法務省（相當於法務部）是「出入國在留管理廳」（簡稱入管廳，相當於出入境管理局）的主管機關。

平口與小野田均是首次擔任閣員。而扣除高市的話，小野田是高市內閣唯二的女性閣員。

日媒「每日體育報」（Daily Sports）報導，小野田是高市政府的亮點之一，入閣前就全力支持高市參選總裁。

而小野田的父親是美國人，母親是日本人。根據她的官網介紹，她出生於美國伊利諾伊州，1歲時隨母親移居母親的故鄉日本岡山。

她畢業於拓殖大學政經學部政治學科，之後於2005年至2007年期間，做過補習班老師、雜誌編輯與模特兒等工作。

她2008年到2010年曾經在CD遊戲製作公司，從事公關推廣等工作，後來於2011年當選東京都北區議會議員，並於2016年首次當選岡山選區的參議員，並連任一次。

