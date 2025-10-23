為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    參政前當過模特兒 美日混血日本閣員小野田紀美受矚目

    2025/10/23 16:56 中央社
    日本新任經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，在上任後的首場記者會強調，將重新評估外國人相關制度。本身是混血兒的小野田是高市內閣人事的亮點，從政前的經歷相當豐富。（彭博）

    日本新任經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，在上任後的首場記者會強調，將重新評估外國人相關制度。本身是混血兒的小野田是高市內閣人事的亮點，從政前的經歷相當豐富。（彭博）

    日本新任經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，在上任後的首場記者會強調，將重新評估外國人相關制度。本身是混血兒的小野田是高市內閣人事的亮點，從政前的經歷相當豐富。

    「日本經濟新聞」報導，高市先前角逐自民黨總裁（黨主席）時曾聚焦強化統籌外國人政策的機能。她本月21日就任首相後，新設「與外國人有序共生社會推進擔當大臣」負責外國人政策，並任命42歲的小野田擔任這個職位。

    小野田昨天召開上任後首場記者會，提到外國人政策時表示，「將嚴格因應不守規定的人，將推動檢討現行制度，以應對目前無法充分因應的外國人相關情勢」。

    新任法務大臣平口洋也在就任記者會表示，高市對他下達的指示包含「要穩定推動加強非法居留對策、徹底落實出入境管理，以及確實推動營造實現共生社會所需的環境」。

    他也指出，「仍有必要持續積極接收有助於日本產業創意等外國人」。

    平口洋率領的法務省（相當於法務部）是「出入國在留管理廳」（簡稱入管廳，相當於出入境管理局）的主管機關。

    平口與小野田均是首次擔任閣員。而扣除高市的話，小野田是高市內閣唯二的女性閣員。

    日媒「每日體育報」（Daily Sports）報導，小野田是高市政府的亮點之一，入閣前就全力支持高市參選總裁。

    而小野田的父親是美國人，母親是日本人。根據她的官網介紹，她出生於美國伊利諾伊州，1歲時隨母親移居母親的故鄉日本岡山。

    她畢業於拓殖大學政經學部政治學科，之後於2005年至2007年期間，做過補習班老師、雜誌編輯與模特兒等工作。

    她2008年到2010年曾經在CD遊戲製作公司，從事公關推廣等工作，後來於2011年當選東京都北區議會議員，並於2016年首次當選岡山選區的參議員，並連任一次。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播