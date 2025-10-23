為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美歐制裁俄羅斯 澤倫斯基大讚「這非常重要」

    2025/10/23 16:23 編譯張沛元／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基23日抵達布魯塞爾出席歐盟理事會會議時，向在場媒體發言。（法新社）

    就在美國總統川普加大施壓俄羅斯後，烏克蘭總統澤倫斯基23日大讚，美國與歐洲聯盟（EU）對俄國能源產業的制裁「非常重要」。

    澤倫斯基在布魯塞爾的1場歐盟峰會上告訴記者：「我們一直在等這個（制裁）。願上帝保佑（制裁）能奏效，這非常重要。」

    澤倫斯基還說，華府已藉此「向世上其他國家發出加入制裁的良好信號」。

    川普22日制裁俄羅斯2大石油公司－－「俄羅斯石油」（Rosneft）與「路克石油」（Lukoil），並抱怨他與俄國總統普廷就結束烏克蘭戰爭的談判「毫無進展」。

    澤倫斯基在抵達布魯塞爾後於X上發文，感謝川普做出「果斷以及有明確針對性的決定」。澤倫斯基說，美國的制裁「明確表明，延長戰爭與散佈恐怖是有代價的…這是1個強烈與急需的訊息，即侵略行為不會不被當一回事。」

    川普過去數月來一直推遲制裁俄羅斯，但在原定於布達佩斯舉行最新1場「雙普會」破局後，川普終於對俄羅斯完全失去耐性。

