東京迪士尼驚傳「2歲童被安全帶鎖喉」 工作人員急停設施救人

東京迪士尼驚傳「2歲童被安全帶鎖喉」 工作人員急停設施救人2025/10/23 16:19 即時新聞／綜合報導
東京迪士尼樂園人氣遊樂設施之一《美女與野獸》的「城堡奇緣」。（圖擷取自@itm_nlab 社群平台「X」）
「東京迪士尼」被視為闔家歡樂的夢幻樂園，然而日前卻傳出，一名2歲大的男童入園遊玩設施時，不慎遭安全帶勒住脖子，導致呼吸困難，所幸有眼尖的工作人員發現異狀，緊急停下遊樂設施，並將男童救出後送醫。
綜合日媒報導，這起事故發生在21日下午2點半左右，一名遊客撥打119通報，指出東京迪士尼樂園人氣遊樂設之一《美女與野獸》的「城堡奇緣」，目睹一名被監護人抱著搭乘設施的2歲男童，遊樂設施的安全帶疑似從腰間滑落，並勒住了男童的脖子。
現場工作人員發現情況不對，緊急停下遊樂設施解救男童，並協助將他送往醫院救治，目前傷勢並不清楚。園方則在事後主動公開此事，同時承諾未來會加強監控。
東京ディズニーランド「美女と野獣」で子どもが救急搬送 「安全ベルトが首にかかり苦しんでいる」と通報 https://t.co/HEEu3C996J— TBS NEWS DIG Powered by JNN （@tbsnewsdig） October 23, 2025
【通報】東京ディズニーランド「美女と野獣」で子どもが救急搬送https://t.co/StDpTCeb5a— ライブドアニュース （@livedoornews） October 23, 2025
運営会社「オリエンタルランド」によると、アトラクション「美女と野獣“魔法のものがたり“」に保護者に抱かれて乗っていた子どもの安全ベルトが、腰の位置からずれ、首を締め付けられたという。
美女と野獣邸魔法のものがたりのアトラクションのベルトは右腰から左腰にシートベルトがあるだけなので設備から首が締まることは考えにくいです… https://t.co/8tKgsgL3fO— CD屋の De la Cruz （@ryo04250131） October 22, 2025
話題になっている「美女と野獣〜」のアトラクションの事故の件、動画も見ましたが（真相は不明ではあるものの）まさにコレな気がしますね。…アトラクション乗車中に起こり得るトラブル等の想定はしっかり対策しているはずだけど、ゲスト側の予測できない行動は防ぎようがないですもんね???? https://t.co/fYaxvqbzEt pic.twitter.com/kjzUL15qXF— みっこ （@mikko_20100518） October 23, 2025
