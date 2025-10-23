為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    東京迪士尼驚傳「2歲童被安全帶鎖喉」 工作人員急停設施救人

    2025/10/23 16:19 即時新聞／綜合報導
    東京迪士尼樂園人氣遊樂設施之一《美女與野獸》的「城堡奇緣」。（圖擷取自@itm_nlab 社群平台「X」）

    東京迪士尼樂園人氣遊樂設施之一《美女與野獸》的「城堡奇緣」。（圖擷取自@itm_nlab 社群平台「X」）

    「東京迪士尼」被視為闔家歡樂的夢幻樂園，然而日前卻傳出，一名2歲大的男童入園遊玩設施時，不慎遭安全帶勒住脖子，導致呼吸困難，所幸有眼尖的工作人員發現異狀，緊急停下遊樂設施，並將男童救出後送醫。

    綜合日媒報導，這起事故發生在21日下午2點半左右，一名遊客撥打119通報，指出東京迪士尼樂園人氣遊樂設之一《美女與野獸》的「城堡奇緣」，目睹一名被監護人抱著搭乘設施的2歲男童，遊樂設施的安全帶疑似從腰間滑落，並勒住了男童的脖子。

    現場工作人員發現情況不對，緊急停下遊樂設施解救男童，並協助將他送往醫院救治，目前傷勢並不清楚。園方則在事後主動公開此事，同時承諾未來會加強監控。

