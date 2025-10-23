緬甸軍方突襲KK園區詐騙中心 600多人越境逃入泰國

緬甸軍方對該國KK園區詐騙中心展開突襲。（美聯社）

泰國達府（Tak Province）副省長阿尤塔亞（Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya）今（23）日表示，緬甸軍方對該國KK園區詐騙中心展開突襲後，超過600人從該中心逃離並越境進入泰國。

根據法新社報導，阿尤塔亞指出，截至23日上午，已有677人從KK園區的詐騙中心越過莫伊河（Moei River）逃往泰國。

請繼續往下閱讀...

法新社記者23日上午也看到，又有超過100人聚集在通往泰國主要邊境口岸的緬甸一側。他們之中有許多人攜帶著行李箱和背包。

阿尤塔亞聲稱，移民警察和軍方已展開合作，根據人道主義程序提供援助。他補充，越境者「將接受甄別」，以確定他們是否為人口販運受害者，或是否會因非法越境而被指控。

專家指出，部分詐騙工作者實際上是被強行帶到戒備森嚴的緬甸詐騙園區，但也有些人是自願前往緬甸從事詐騙，原因是在詐騙中獲得的利潤，勝過在家鄉中賺到的錢。

達府行政辦公室說，從緬甸入境的人群主要由「外國人」組成，預計還會有更多人越境進入泰國。

值得注意的是，法新社10月一項調查顯示，多個緬甸詐騙園區的建設正快速推進，還安裝大量星鏈（Starlink）接收器，疑似是為了讓詐騙中心連接到SpaceX創辦人馬斯克旗下的衛星網路。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法