日本首位女首相的第一道難題！相撲聖地「土俵」她能上去嗎？

日本相撲比賽的「土俵」（圖），因傳統神道教信仰，被視為嚴禁女性進入的「女人禁地」。此一古老傳統，正對即將上任的日本首位女首相高市早苗，構成了一道尷尬的難題。（路透檔案照）

剛寫下歷史新頁的日本首位女首相高市早苗，才上任不到一週，馬上就面臨一道名為「傳統」的難題！根據日本《產經新聞》報導，高市早苗未來是否能依慣例，親自踏上相撲比賽的「土俵」（比賽擂台）頒發「內閣總理大臣盃」，已成為一大疑問。對此，日本相撲協會竟態度曖昧地回應：「暫不清楚」。

千年傳統作祟 神道教視女性「不潔」

相撲在日本不僅僅是一項運動，其歷史可追溯至1500年前，與神道教祭儀緊密相連，土俵被視為充滿神力的神聖場域。而「女性禁止登上土俵」的規矩，其根源便來自於傳統神道教思想中，將經血視為「不潔」（穢れ）的觀念，認為女性的出現會玷汙土俵的神聖性。

儘管此一性別歧視傳統早已不合時宜，並屢遭聯合國等國際組織批評，但日本相撲協會至今仍固守此項規定，過去甚至曾拒絕讓女性內閣官員上台頒獎。

女護理師上台救人 竟遭廣播驅離

這項傳統最引發爭議的事件，莫過於2018年的一場地方巡迴賽。當時，一名男性市長在土俵上致詞時突然中風暈倒，數名具備護理師資格的女性觀眾見義勇為，立即衝上台為其進行心肺復甦術（CPR）。未料，現場的相撲裁判竟不顧人命關天，反而透過廣播多次高喊：「女性請從土俵上下來！」

此舉引爆日本社會輿論怒火，痛批相撲協會「傳統凌駕人命」。儘管協會事後被迫道歉，但仍未廢除此項禁令，僅稱未來若有緊急狀況，將「彈性應對」。

對於高市早苗上任後引發的此一難題，日本相撲協會發言人對媒體表示：「如果新首相表達了想登上擂台的意願，我們或許會考慮，但目前尚未進行任何具體討論。」此番回應已在日本社會引發熱議。有網友表示，樂見傳統是否會因此被打破；但也有保守派意見認為，禁令應作為文化一部分被保留，並推測重視傳統的高市本人，最終可能會選擇不出席頒獎典禮。

