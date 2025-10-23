為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    台灣、日本皆落榜！2026最佳旅遊地點出爐 亞洲僅5城入選

    2025/10/23 14:58 即時新聞／綜合報導
    泰國觀光勝地普吉島。（路透）

    全球知名旅遊指南《孤獨星球》（Lonely Planet）公布「2026年最佳旅遊目的地」（Best in Travel 2026）榜單，精選出全球25個最值得造訪的地點，橫跨五大洲，從非洲的波札那到北歐的芬蘭都有城市入列。不過，亞洲雖有5座城市上榜，但台灣與日本這兩大旅遊熱區卻雙雙落榜。

    《孤獨星球》21日公布「2026年最佳旅遊目的地」榜單，在亞洲部分，《孤獨星球》選出的5大推薦城市包括南韓濟州島、越南歸仁、柬埔寨暹粒、泰國普吉島與斯里蘭卡賈夫納。指南形容，濟州島是「撫慰心靈的地方」，旅人能透過健行與登山欣賞壯闊自然；越南歸仁以「海岸冒險與海味饗宴」脫穎而出；柬埔寨暹粒則被譽為「靈性與活力並存」的城市，不僅有吳哥古蹟，更洋溢熱鬧夜生活。

    此外，泰國普吉島被點名為「熱帶樂土與都會節奏的融合」，是兼顧休閒與工作的理想地；而斯里蘭卡北部城市賈夫納則以豐富文化與獨特島國風情入選，被形容為「最能體驗文化、美食與島嶼生活的目的地」。

    雖然日本與台灣未上榜，《孤獨星球》執行總編錢伯斯（Nitya Chambers）接受《CNN》訪問時透露，她私心最喜歡的入選地點之一，是位於巴西聖保羅、被稱為「小日本」（Little Japan）的自由區（Liberdade）。她笑稱：「那裡的拉麵被說成是東京以外最好吃的。」並補充，這裡融合東方庭園、動漫風街頭藝術與濃厚日本文化氛圍，「真的充滿驚喜」。

    完整入選名單包括：波札那、祕魯、南韓濟州島、澳洲南部伊卡拉－弗林德斯山脈與內陸地區、西班牙加的斯、巴西聖保羅自由區、義大利薩丁尼亞島、美國西奧多羅斯福國家公園、法屬留尼旺島、突尼西亞、巴貝多、索羅門群島、美國緬因州、墨西哥城、愛爾蘭蒂珀雷里郡、瓜地馬拉克薩爾特南戈／謝拉、斯里蘭卡賈夫納、泰國普吉島、荷蘭烏特列支、哥倫比亞卡塔赫納、芬蘭、越南歸仁、加拿大卑詩省、柬埔寨暹粒與紐西蘭北島。

