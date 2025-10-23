為「川金四會」鋪路？南韓突暫停兩韓邊境參訪

南韓民眾在坡州的烏頭山統一展望台，透過望遠鏡眺望北韓（圖）。南韓近日已暫停非軍事區（DMZ）的參訪行程，引發外界對可能在此地舉行第四次「川金會」的猜測。（法新社檔案照）

第四次「川金會」有望上演？就在美國總統川普下週即將到訪前夕，南韓政府23日證實，已暫停了位於兩韓「非軍事區」（DMZ）內的「共同警備區」（JSA）參訪行程。根據法新社報導，此一不尋常的舉動，立即引發外界強烈猜測，首爾當局可能正在為川普與北韓領導人金正恩舉行戲劇性的第四次會晤，預做準備。

川普預計將於下週三（29日）抵達南韓，出席在慶州舉行的亞太經合會（APEC）峰會。美媒近日報導，川普政府的官員已在私下討論，促成另一場「川金會」的可能性。川普本人也多次公開表示，希望在今年內能與金正恩再次會面；而金正恩上月也罕見地釋出善意，稱他對川普懷有「美好回憶」，並對重啟談判抱持開放態度，前提是華府必須放棄要求平壤「非核化」的「妄想」。

重演世紀之握？英媒爆美方已在規劃

此次暫停參訪的「共同警備區」，正是2019年川普與金正恩第三次會面的地點。當時川普臨時起意，跨越軍事分界線，成為史上首位踏上北韓領土的在任美國總統，上演了轟動全球的「世紀之握」。

英國《每日電訊報》上週便已引述資深外交消息人士說法稱，美國駐首爾大使館正在「重新審視」川普在APEC峰會場邊訪問DMZ的計畫，但當時僅被定調為「應變方案」。然而，隨著南韓官方如今採取實質性的清場動作，讓這場潛在峰會的可能性大增。

儘管外界充滿期待，但許多專家對此仍抱持懷疑態度。川普在其第一任期內，曾與金正恩三度舉行歷史性峰會，但最終都因北韓不願在放棄核武上做出實質讓步而破局。美國智庫「曼斯菲爾德基金會」資深研究員克林諾（Bruce Klingner）分析，今非昔比，「川金四會」是「可能性低，但衝擊高」的場景。

克林諾指出，2018年時，北韓為擺脫對中俄的依賴而尋求與美國對話；但如今，在烏俄戰爭中，平壤透過向莫斯科提供軍火，已從俄羅斯那裡獲得「遠比華府所能提供的更多好處」，幾乎沒有重啟對話的誘因。金正恩的胞妹金與正日前也強硬表示，若川普想利用個人關係來推動北韓去核化，將被視為「純粹的嘲弄」。

