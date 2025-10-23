為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    歐盟峰會擬批准對俄制裁 推進利用俄凍結資產援烏

    2025/10/23 14:34 編譯謝宜哲／綜合報導
    歐盟各國領導人今（23）日於比利時首都布魯塞爾舉行峰會。歐洲理事會主席科斯塔主持該峰會。（歐新社）

    歐盟各國領導人今（23）日於比利時首都布魯塞爾舉行峰會。歐洲理事會主席科斯塔主持該峰會。（歐新社）

    歐盟各國領導人今（23）日於比利時首都布魯塞爾舉行峰會，旨在批准對俄羅斯實施一系列制裁，並推進利用俄羅斯在歐洲凍結的資產為烏克蘭至少未來2年的戰爭和經濟提供資金的計畫。

    根據美聯社報導，歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）主持此次峰會。他在致各國領導人的邀請函中表示，支持烏克蘭和向俄羅斯施壓，仍是實現公正持久和平的2個必要條件。

    烏克蘭總統澤倫斯基將出席該峰會，他和他的歐洲支持者將敦促停火，以結束烏俄戰爭。

    歐盟中雖然有人對利用俄羅斯資產後果心存疑慮，但歐盟各國領導人仍打算推進利用俄羅斯凍結資產幫助烏克蘭的計畫。

    俄羅斯最大一筆凍結資產價值約2250億美元（約台幣6.9兆元），存放於比利時。比利時政府一直不願在沒有歐洲夥伴國提供堅定擔保情況下，冒險動用這筆資金。

    據估計，烏克蘭2026年和2027年的預算和軍事需求總額約為1530億美元（約台幣4.7兆元）。

    歐盟各國領導人還可能簽署一份新路線圖（road map），幫助歐洲做好準備在2020年前抵禦俄羅斯攻擊。歐盟高層官員認為，俄羅斯可能在3至5年內準備好攻擊另一個歐洲國家。

    另外歐洲「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）本週早些時候表示，它們反對任何迫使烏克蘭交出被俄軍佔領的土地以換取和平的舉措。英國將於23日主辦該聯盟的會議。

