聯中制俄？川普對廷失望透頂 轉向求助習近平施壓俄國

美國總統川普將外交斡旋俄烏戰爭的希望，轉向了中國。（彭博）

在因烏克蘭和平談判破局而取消與俄羅斯總統普廷的峰會後，美國總統川普22日將外交斡旋的希望轉向了中國。川普公開表示，他相信中國國家主席習近平對普廷具有「重大影響力」，並計畫在下週登場的「川習會」上，要求北京協助結束烏俄戰爭。

根據法新社報導，川普在白宮向媒體表示：「我認為他（習近平）能對普廷有重大影響力…看，他是個受到敬重的人。他是一位非常強勢的領袖，國家也非常大。我們當然將會談到俄羅斯和烏克蘭。」

報導分析，此番言論，標誌著川普在對俄外交策略上的重大轉向。在美俄關係因新制裁與峰會取消而降至冰點之際，川普似乎正試圖開闢一條「聯中制俄」的新戰線，希望藉由習近平的影響力，達成他難以獨力完成的外交目標。

與對習近平的高度期待形成鮮明對比的，是川普對普廷溢於言表的失望與不耐。長期以來，川普一直寄望能憑藉與普廷的個人情誼，來達成烏克蘭和平協議，但卻屢次受挫。

川普22日罕見地向媒體抱怨：「每次我跟普廷談話，對話過程都很好，然後就沒有下文了。」他證實，已於21日取消了原訂數週內在匈牙利舉行的峰會，直言不希望進行一場「徒勞的會議」。

川習會議程包山包海 川普樂觀稱將達成全面協議

根據彭博（Bloomberg）報導，川普對即將在南韓舉行的川習會，抱持著極高的期望。他表示，除了要求中國協助結束烏俄戰爭，他還計畫在此次會晤中，一併解決美中之間的多項棘手議題。據報導，兩人將討論中國購買俄國石油、稀土出口及俄烏戰爭等關鍵議題。

川普在橢圓形辦公室告訴記者：「我真正會跟他們談的是：我們該如何結束俄烏戰爭，無論是透過石油、能源或任何其他方式。而且我認為他會非常樂於討論。」川普也預告，他期待能解決中國稀土出口管制的爭端、贏得北京恢復採購美國黃豆的承諾，甚至討論一項削減核武儲備的協議。他極其樂觀地總結道：「我想，我們將在所有事情上達成協議。」

